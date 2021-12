Wurzen/Dehnitz

Jungfernfahrt mit dem Sprinter: Zur Premiere auf der Linie B des neuen Wurzener Stadtverkehrs von Dehnitz zum Bahnhof hatten Anfang der Woche der Dehnitzer Heimatverein und CDU-Stadträtin Hannelore Dietzschold eingeladen. Dem Aufruf folgten gut zwanzig Einwohner des Ortsteils, was vor allem Andreas Kultscher freute. Der Geschäftsführer der Regionalbus Leipzig GmbH kam nämlich eigens zum vereinbarten Treffpunkt am Spielplatz und brachte sogar noch zehn Bustickets sowie eine volle Kiste aktueller Prospekte mit.

„Also, dass ich das erleben darf“, verrät Rosemarie Schunk, kurz bevor sich der Mercedes pünktlich 11.03 Uhr in Bewegung setzte. Schließlich mussten die Dehnitzer lange auf den öffentlichen Personennahverkehr warten. „Zuletzt fuhr ein Bus zu DDR-Zeiten“, erinnert sich Dietzschold – „allerdings nur für kurze Zeit“. Eben deshalb fühlten sich die knapp 260 Einwohner des kleinsten Ortsteils vom großen Bruder Wurzen abgehängt.

Linie B verbindet touristische Ziele und Betriebe

Doch mit dem 12. Dezember hat das Warten ein Ende. „Endlich“, findet auch Friedrich Lehne, der auf die rollende Stippvisite verzichtet, weil er noch zum Geburtstag will. Dafür kann ihm seine Frau Gertraud von der Tour zum Bahnhof und zurück berichten. Hannelore Dietzschold jedenfalls lässt sich das Ereignis nicht entgehen. „Ich bin dann an der Endstation ausgestiegen, um Einkaufen zu gehen“, erzählt sie später. Viele Jahre kämpfte die 68-Jährige für den Anschluss ihres Heimatdorfes und ist jetzt glücklich über den Erfolg ihrer Bemühungen.

Treffpunkt am Spielplatz in Dehnitz: Andreas Kultscher (5.v.l.), Geschäftsführer der Regionalbus Leipzig GmbH, empfing sogar persönlich die Fahrgäste des kleinsten Ortsteils von Wurzen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Aber nicht nur sie, denn die Strecke der Linie B bindet touristische Ziele und Firmensitze ein. Am Osterblumenweg gibt es beispielsweise eine Haltestelle für den Spaziergang zum Wachtelberg. Weitere Stopps befinden sich am Landgasthof sowie am Hofladen des Landgutes Nemt. Selbst Mitarbeiter der Wasserglasfabrik, die per S-Bahn aus Leipzig kommen, oder Kunden der Tierarztpraxis von Sabine Aé erreichen mittlerweile ihr Ziel ohne längeren Fußmarsch. „Ich kann zum Beispiel mein Auto stehen lassen, um meine Tante im Pflegeheim Am Steinhof zu besuchen“, fügt Dietzschold an.

Regionalbus Leipzig senkt Großteil der Fahrpreise

Das Lob aus Dehnitz nimmt Kultscher gern entgegen. Für die Regionalbus Leipzig GmbH sei der neue Stadtverkehr in Wurzen, insbesondere die Linie B, eine Herzensangelegenheit gewesen, sagt er. Zugleich kündigt der Geschäftsführer an, dass – „vorausgesetzt, die Linie wird gut genutzt“ – die derzeit mobilen Haltepunkte sowie die momentanen Fahrtzeiten (werktags von 5 bis 19 Uhr) ausgebaut werden können. Anreiz für den Umstieg vom Privat-Pkw in den Bus, so Kultscher zum Schluss, biete gleichfalls das neue Tarifmodell. Immerhin verzichtete das kommunale Unternehmen beim Start der Reform und dem Fahrplanwechsel auf eine Preiserhöhung. „Wir haben vielmehr den Großteil unserer Tarife gesenkt und bieten verschiedene Abos an, darunter das Abo-Aktiv für Menschen ab 65 Jahren. Die Tagesfahrscheine für Erwachsene kosten übrigens statt vormals 3,50 nunmehr 3,30 Euro für sämtliche drei Linien.“

Die Dehnitzer ließen sich auch vom nasskalten Wetter nicht schrecken: Mit dem Mercedes Sprinter ging es für sie auf der Linie B erstmals bis zum Bahnhof Wurzen und zurück. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Auf die Frage an Dietzschold, was den Dehnitzern jetzt noch zum Glück fehle, antwortet sie ohne groß zu überlegen: „Da fällt mir sofort der grundhafte Ausbau des Dehnitzer Weges ein. Hier reiht sich schon seit Jahren Loch an Loch, und es wird immer schlimmer.“

Von Kai-Uwe Brandt