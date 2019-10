Verschimmelte Lätzchen und kein Personal in Macherner Kita

Machern

Ein hoher Krankenstand herrscht derzeit in der Macherner Kita Knirpsenhaus. Eltern werden seit Ende voriger Woche gebeten, ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen. Am Donnerstag habe sich die Lage dramatisch zugespitzt, hieß es zur jüngsten Gemeinderatssitzung. „An diesem Tag waren von 23 Erziehern nur noch 13 da“, berichtete Kita-Leiterin Sabine Hellmund. Zehn hätten sich krank gemeldet. Eine Situation, in der eine ordnungsgemäße Betreuung nicht mehr möglich war.

„Wir haben uns dann ans Telefon gesetzt und Eltern gebeten, ihre Kinder nach Möglichkeit früher abzuholen“, berichtete Kämmerin Martina Schröter. „Zudem haben wir die Eltern gebeten, ihre Kinder am Freitag möglichst nicht in die Einrichtung zu bringen.“ Als Reaktion auf den akuten Engpass seien sogar zwei Mitarbeiterinnen aus dem Rathaus in die Kita geeilt, um das Personal zu entlasten. „Obwohl wir das eigentlich gar nicht dürfen, wurde beim Mittagsschlaf ausgeholfen“, so Schröter weiter. Zudem sei das Landesjugendamt über den hohen Krankenstand und die damit verbundenen Konsequenzen informiert worden. Dies, so die Kämmerin, sei Vorschrift.

Eltern werden auf Hausordnung hingewiesen

Die Situation wurde zudem zum Anlass genommen, die Eltern auf die Einhaltung der Hausordnung hinzuweisen. So habe es sich offenbar eingebürgert, dass Eltern ihre Kinder erst sehr spät in die Einrichtung bringen und dadurch die Abläufe unnötig stören, monierte Martina Schröter. Deshalb seien die Eltern zugleich aufgefordert worden, ihre Kinder bis spätestens 7.30 Uhr abzugeben. Kinder, die später gebracht würden, dürften nicht mehr am gemeinsamen Frühstück teilnehmen, informiert ein Aushang in der Kita. Eine Zeit, die zum Beispiel Gemeinderätin Andrea Hesse von der neu gebildeten Fraktion Gemeinsam Macher(n) Probleme bereitet. Als Mutter von vier Kindern habe sie morgens einen engen Zeitplan und die Schule werde erst 7.40 Uhr aufgeschlossen. „Da ist es schwierig, das Kita-Kind schon viel früher abzuliefern.“ Fraktionskollege Sven Leune kritisierte das Zeitregime ebenfalls: „Wenn beide berufstätig sind und nicht schon 15 Uhr Feierabend haben, sind die neun Stunden Betreuungszeit schnell überschritten und man muss nachzahlen.“

Kommune erarbeitet einen Notfallplan

Die kommunale Kita Knirpsenhaus ist die größte Einrichtung in der Gemeinde. Im Zeititzer Weg stehen für den Nachwuchs normalerweise 180 Plätze zur Verfügung. Aktuell werde an einem Notfallplan gearbeitet, hieß es. „Wie der aussieht, werde ich heute und hier nicht sagen“, stellte die Kämmerin in den Raum. „Wir werden uns allerdings anschauen müssen, ob beide Eltern arbeiten, den Platz demzufolge dringend benötigen, und wo vielleicht beide Partner zuhause sind. Denn auch dieses Phänomen gibt es.“ Die Eltern hätten einen Rechtsanspruch auf einen Platz, unterstrich Schröter, die Kommune sei aber nicht in der Pflicht, den Nachwuchs neun Stunden zu betreuen.

Rathaus in absoluter Ausnahmesituation

Laut Karsten Frosch ( CDU), erster stellvertretender Bürgermeister, habe das Rathaus in einer absoluten Ausnahmesituation handeln müssen. „Dass man dabei nicht immer die richtigen Worte findet, daran müssen wir arbeiten“, reagierte er auf Kritik an der Formulierung der Infobriefe. Weitere Themen treiben die Eltern um. „Wir wollten selbst einen Gruppenraum renovieren, weil der Teppich abgenutzt ist und sich die Tapete schon von den Wänden löst“, berichtete eine Mutter. „Das wurde uns verwehrt - ohne nachvollziehbaren Grund.“ Das Rathaus frage die Einrichtungen gerade ab, entgegnete die Kämmerin. Eine Vor-Ort-Begehung mit dem Eigentümer GBW werde es geben, versprach Schröter.

Hygienische Defizite bei der Wäsche

Auch hygienisch liegt offenbar einiges im Argen. „In der Kita gingen verschimmelte Lätzchen ’rum, auch mein Sohn war betroffen“, kritisierte die Mutter einen weiteren Punkt. „Ja, das stimmt“, musste die Kita-Leiterin bekennen. Die alte Waschmaschine sei ausrangiert und übergangsweise eine Wäscherei beauftragt worden. Aus dieser seien die Lätzchen verschimmelt zurückgekommen. Eine neue Maschine samt Trockner sei aber bereits eingetroffen.

Bürgermeisterwahl in Machern am 1. März

Weitere Themen, die den Machernern auf den Nägeln brennen, kamen ebenfalls zur Sprache. Sie reichten von einem nicht funktionierenden Schließsystem in der Grundschule, abgebauten Spielgeräten im Wohngebiet Schlossblick bis zum Personalmangel im Sportpark Tresenwald. Als Antwort gab es oft nur Schulterzucken. Beauftragter Andreas Dietzeblieb ebenfalls Aufklärung schuldig, er hatte am 30. September seinen letzten Tag in Machern und nahm nicht mehr an der Ratssitzung teil. Im Rathaus hatte man bis zuletzt darauf spekuliert, dass Landrat Henry Graichen ( CDU) die Beauftragung verlängert – zumal Bürgermeisterin Doreen Lieder (parteilos) weiter erkrankt ist und sich Vize Karsten Frosch im Ehrenamt nicht in der Lage sieht, die Amtsgeschäfte zu leiten. Petra Puttkammer ( CDU) appellierte an den Landrat, mit den Machernern das Gespräch zu suchen: „Herr Graichen sollte sich einmal bei uns blicken lassen und aufzeigen, wie es nun weitergeht.“ Ein neuer Bürgermeister wird in Machern am 1. März 2020 gewählt. Auf dieses Datum einigte sich der Rat einstimmig.

Von Simone Prenzel