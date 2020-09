Wurzen/Mühlbach

Das Wurzener Land ist um eine Attraktion reicher. Unweit der ältesten noch regulär genutzten Eisenbahnbrücke Deutschlands in Kornhain können Fans der Industriegeschichte in Mühlbach nun auch das Gemäuer der ältesten erhaltenen Zuckerfabrik auf europäischem Festland bewundern: Frisch heraus geputzt grüßt es seit neuestem mit instand gesetztem Schornstein als Landmarke zwischen Wurzen, Kühren und Wermsdorf.

Fast 100 Neugierige, dazu politische Prominenz von Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) bis Landrat Henry Graichen ( CDU) – sie alle wollten sich die symbolische Einweihung des Rastplatzes für Radwanderer, der aktualisierten Informationstafel und besagter knapp 20 Meter hohen Esse nicht entgehen lassen. Um marode Fabrik plus Schornstein zu retten, wurden 21 Tonnen Putz von Hand verarbeitet. Zudem verbaute man etliche Ziegel im Klosterformat.

Besucherzahl war coronabedingt begrenzt

Es wären noch viel mehr Besucher gekommen, sagt Dieter Jung: „Aber wegen Corona wollten wir keine Reklame machen – die Zahl der Anwesenden war im Hygienekonzept vorgeschrieben.“ Der 77-jährige Jung und seine Frau Carmen erwarben ab 1992 das ehemalige und inzwischen baufällige Gut Mühlbach. Sie gründeten einen Landwirtschaftsbetrieb und sanierten mit den Einnahmen Stück für Stück den ruinösen Hof. 2008 übertrug der Vater das Gut seinem Sohn Thomas Jung.

Nach sieben Jahren sei ein anspruchsvolles Werk getan, würdigt Ulrich Heß von der Standortinitiative Wurzen (SiW) die Leistungen der Familie Jung. „2013, bei der Landesausstellung Industriearchitektur, war der Schornstein noch ein Mahnmal des Verfalls.“ SiW und Stadt Wurzen gelang es in den Folgejahren, die Bedeutung der ehemaligen Fabrik samt Esse als Industriedenkmal heraus zu streichen, um damit dringend benötigtes Geld zu akquirieren.

Erfolgreich EU-Fördergelder angezapft

Das floss daraufhin aus EU-Fördertöpfen und Familie Jung, die auf eigene Kosten seit 1995 bereits die ehemalige 70 Meter lange und fast zehn Meter breite Rübenzuckerfabrik auf Vordermann gebracht hatte, konnte den Bau nun vollenden. Für Dieter Jung, Landwirt im Ruhestand, geht damit ein Traum in Erfüllung. Kein Wunder: Sein Vater, Reinhard Jung, ehemaliger Besitzer des Hofes, blieb im Krieg. Dessen Frau Ruth wurde wenig später im Zuge der Bodenreform enteignet.

Jungs Ur-Großvater, Carl-Ferdinand Jung, kaufte das Gut 1895. Zu der Zeit war die Herstellung von Zucker im Fabrikgebäude bereits passé. Doch genau die Erzeugung von Zucker aus Runkelrüben machte Mühlbach einst bekannt: Nicht zuletzt durch die von Napoleon verfügte Kontinentalsperre (1806 bis 1814) verteuerte sich der bis dahin überwiegend aus Amerika importierte Zucker sprunghaft. Alternativen waren gefragt.

Not macht erfinderisch

Und so errichtete der aus einer bürgerlichen Mittweidaer Unternehmerfamilie stammende Freiherr Friedrich von Lorenz auf seinem Mühlbacher Gut zwischen 1810 und 1812 die Fabrik mit dem einst noch 35 Meter hohen Schornstein. Bei der Rübenzuckergewinnung stützte er sich auf das von Franz Carl Achard um 1800 entwickelte technische Verfahren sowie auf Ratschläge seines in Niederschlesien produzierenden Schwiegervaters und Rübenzuckerpioniers Moritz von Koppy.

In der nun wieder ansehnlichen ehemaligen Fabrik lagert die Familie Jung inzwischen Heu, Stroh, Futter und Landtechnik. Mühlbach und der dort verlaufende Stadtwanderweg Industriekultur Wurzen sollen in Zukunft touristische Anziehungspunkte werden, hofft nicht nur die SiW, die den Weg einst initiierte. Die festliche Einweihung des Radwanderrastplatzes war als Dankeschön an alle Beteiligten gedacht – und ganz nebenbei auch als Auftakt zur 725-Jahrfeier des Ortes.

