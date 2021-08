Ex-Bundeswehrsoldat aus Machern bangt mit den Menschen in Afghanistan

Machern

Hartmut Berge verpasst derzeit kaum eine Nachrichtensendung. Die Bilder aus Kabul gehen dem Macherner sehr nah. Er sieht, wie Menschen am Flughafen über Mauern klettern oder sich im Fahrwerk der Maschinen verstecken. Und, ja, er bekommt auch die im Netz geteilten dramatischen Videos nicht aus dem Kopf, die zeigen sollen, wie Menschen von einem Militärflugzeug stürzen.

Als Teil eines Vorauskommandos gehörte er im Februar 2002 zu den allerersten Bundeswehrsoldaten, die am Hindukusch eintrafen. Bis 2012 wurde der Ex-Bundeswehrsoldat sieben Mal jeweils für mehrere Monate ins Krisengebiet beordert. Insgesamt war der gelernte Apotheker zwei Jahre vor Ort. Und erlebte viel Schlimmes: Bei einem schweren Sprengunfall nahe der Hauptstadt starben drei Dänen und zwei Deutsche.

Gute-Nacht-Geschichte aus der Hölle

Es war nicht das einzige Mal, dass Särge durchs Lager gefahren wurden. „Nein, das geht nicht spurlos an dir vorüber“, sagt der heute 56-Jährige. Als Apotheker der Truppe sah er sich oft mit Leid und Trauer konfrontiert. Es grenzte an ein Wunder, dass er in dieser Hölle seiner damals sechsjährigen Tochter Vanessa eine Gute-Nacht-Geschichte schreiben konnte – einfach, um ihr nahe zu sein. Er schickte die Manuskripte per Feldpost direkt nach Machern.

2019 erschien die Gute-Nacht-Geschichte als Buch für alle Kinder. Inzwischen arbeitet Hartmut Berge an Teil zwei von „Finjas fantastischer Reise“. Mittenrein erreichen ihn nun die entsetzlichen Nachrichten aus dem Land, das er so gut kennt. Er war auch außerhalb der Lager unterwegs. An der Seite der iranischen Schriftstellerin Siba Shakib verteilte er zwei Tonnen Sachspenden, die seine Frau Nicole daheim gesammelt hatte.

Komplizierte Rettungsmission

„Ich bange mit den Menschen vor Ort, denn sie sind hochgradig gefährdet“, sagt der Macherner. Er hofft, dass es dem Westen in buchstäblich letzter Sekunde gelingt, möglichst viele Leute rauszuholen. Die Evakuierungsflüge der Bundeswehr bezeichnet er als sehr kompliziert. „Welche Maschine darf wann landen und wann starten – alles muss koordiniert werden.“ Ab 21 Uhr sei Sperrstunde in Kabul. Dann dürfe niemand mehr auf die Straße.

Es mache ihn traurig, ja, auch wütend, zuschauen zu müssen, wie jetzt all das, was über 20 Jahre aufgebaut wurde, in Frage gestellt werde. Immerhin spricht er von einem relativen Frieden, der bis zum Abzug der internationalen Truppen geherrscht habe. Die Afghanen begegneten ihm stets mit Gastfreundschaft. „Viele fühlen sich mit Deutschland verbunden, weil wir dort keinen Krieg führten, sondern als Vermittler auftraten.“

Lob für die Bundeswehr

Persönliche Kontakte zu Afghanen habe er nicht mehr, sagt der Macherner. Dafür tausche er sich umso intensiver mit einstigen Soldaten aus. Auch sie fühlten wie er. Letztlich sei die Leistung der Bundeswehr gar nicht hoch genug zu würdigen, findet Hartmut Berge. Er muss es wissen. In der Zeit als Berufssoldat betrieb er seine Apotheke auch in Mazedonien, im Kosovo und in der Krisenregion von Indonesien.

Im Tsunami-Katastrophengebiet von Banda Aceh auf der Insel Sumatra war er hautnah dabei, als täglich bis zu sieben Schwerverletzte operiert wurden: „Die Unglückswelle war 36 Meter hoch, auf fünf Kilometern alles zerstört – unfassbar.“ Tochter Vanessa, der er damals die Gute-Nacht-Geschichte geschrieben hatte, ist mittlerweile 20. Hartmut Berge, seit 2017 Zivilist, arbeitet in seinem erlernten Beruf und engagiert sich als Fußballtrainer.

Von Haig Latchinian