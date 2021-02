Experten: Eis auf Brandiser Seen ist trügerisch

Brandis

Das wunderbare Winterwetter und die Sonne locken in die Natur. Viele Familien nutzen es mit Ski und Rodel zur Bewegung im Freien. Die Seen rund um Brandis, ob Waldbad oder Kohlenbergteich, ziehen insbesondere Schlittschuhläufer an.

Auch die Brandiserin Claudia Kösters hat am Wochenende die Umgebung erkundet. Allerdings mit kritischem Blick. Was die Stellvertretende Vorsitzende der Ortsgruppe Parthenaue in der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) beobachtet hat, bereitet ihr Sorge: „Uns sind viele Menschen aufgefallen, die sich scheinbar sorglos, sogar mit Kinderwagen und auch kleineren Kindern auf den zugefrorenen Seen bewegten.“ So auch auf dem Kohlenbergteich. Obwohl sich das Eis trotz knackiger Kälte an den Zugangsstellen am Ufer unter den Sohlen schon zu Matsch verflüssigte und selbst in der Seemitte dunklere Stellen im Eis anzeigten, dass das Wasser hier nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche steht.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr: Wegen der Corona-Einschränkungen erscheint dieser Newsletter aktuell nicht. Wir sind nach dem Lockdown wieder mit Hinweisen für Sie da. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leichtsinn kann tödlich enden

Kösters Sorge ist nicht unbegründet. Obwohl Deutschland in der vergangenen Woche mit Temperaturen teils um Minus 20 Grad Celsius schockgefrostet wurde, tragen nicht überall die Eisdecken auf den Seen. So ist am Sonntag eine Frau auf dem Kanal in Leipzig eingebrochen, am Montag musste die Postdamer Feuerwehr zum Heiligen See ausrücken, weil eine Person die Eisdicke unterschätzt hatte, und im Kreis Ravensburg bezahlte ebenfalls am Montag ein 26-jähriger Schlittschuhläufer seinen Leichtsinn mit dem Leben.

Einsetzendes Tauwetter macht Gewässer noch trügerischer

In eisiger Schönheit erstarrt: Tierspuren auf dem Brandiser Kohlenbergteich. Quelle: Ines Alekowa

„Die Gewässer können trügerisch sein“, weiß auch Kösters, „und da jetzt auch Tauwetter einsetzt, möchten wir unbedingt vor den Gefahren des Betretens von Eisflächen warnen.“ Eisschichten erscheinen auf den ersten Blick dicker, als sie in Wirklichkeit sind, weiß Kösters. „Nur das Kerneis ist die Eisschicht, die trägt und auf die es bei der Beurteilung ankommt.“ Damit ein See oder Teich gefahrlos betreten werden kann, müsse dieses Kerneis mindestens 15 Zentimeter dick sein, bei fließenden Gewässern sogar mindestens 20 Zentimeter. Solche Eisdicken würden aber nur unter idealen Bedingungen erreicht. „Denn die Bildung des Eises, seine Dicke und Tragfähigkeit“, so erklärt Kösters, „werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst.“ Dazu zählen Bodenwärme, Strömungen und Zuflüsse, aber auch ins Eis eingewachsene Pflanzen, aus schlammigem Grund aufsteigende Gasbläschen oder Hohlräume unter dem Eis zum Beispiel durch einen sinkenden Wasserspiegel.

Westbruch besonders gefährlich

Uwe Seidel vom Taucherparadies Sachsen in Waldsteinberg, der im Westbruch eine Tauchschule betreibt, fügt noch einen weiteren Faktor hinzu: eine geschlossene Schneedecke auf dem Eis, die durch den Flockenwirbel am Montagabend noch einmal aufgefrischt wurde. Die wirke isolierend und „verhindert das Durchfrieren“, erklärt er. Schneebedeckte Flächen sind daher dünner als schneefreie Stellen. Im Steinbruch kommen noch die Steilwände hinzu, zwischen denen Wasser noch länger braucht, bis es gefriert. Trotzdem hat Seidel auch auf dem Westbruch mit einer Wassertiefe von immerhin 20 Meter Tapsen entdeckt. „Da haben welche die Tragfähigkeit getestet“, sagt er. Doch davor kann er nur warnen: „Man sollte keineswegs aufs Eis gehen. Es ist nicht homogen und wird durch das beginnende Tauwetter erst recht brüchig.“

Alle Eisregeln der DLRG auf: https://parthenaue.dlrg.de/kurse-und-sicherheit/baderegeln-und-eisregeln/

Von Ines Alekowa