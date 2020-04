Fahrgäste fehlen: Regionalbus Leipzig beantragt Kurzarbeit

Landkreis Leipzig

Weniger Arbeit als Geschäftsführer Andreas Kultscher lieb ist, fällt derzeit bei der Regionalbus Leipzig GmbH an. Ausgedünnte Fahrpläne im Linienbusverkehr, ein Einbruch bei sonstigen Verträgen, das Verbot von Busreisen – als das macht dem Nahverkehrsunternehmen mit Sitz in Deuben mächtig zu schaffen. „Ein Instrument, der Situation Herr zu werden, ist Kurzarbeit“, erklärt Kultscher. Dazu habe man am 30. März eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen. Busse, die unbewegt auf dem Hof stehen, weniger Fahrten und damit weniger Reparaturen – als das sorge für beschäftigungslose Fahrer und Werkstattmitarbeiter. Und auch in der Verwaltung fällt teilweise weniger Arbeit an.

Nicht nur Busfahrer betroffen

„In der Folge haben wir für alle rund 350 Mitarbeiter an den Standorten in Deuben, Grimma, Colditz und Zwenkau Kurzarbeit beantragt.“ Wöchentlich soll mit

Geschäftsführer Andreas Kultscher. Quelle: Andreas Döring

dem Betriebsrat vereinbart werden, in welchen Bereichen konkret Mitarbeiter nach Hause geschickt werden. „Nach unseren Vorstellungen werden das nicht nur Busfahrer sein. Auch andere Bereiche werden von Einschnitten betroffen sein.“ Zudem müsse bereits genehmigter Urlaub genommen und Stundenkonten abgebaut werden.

Busunternehmen stockt Kurzarbeitergeld von sich aus auf

„Fakt ist, dass wir die Kosten senken müssten. Schließlich“, erklärt der Geschäftsführer, „kommt durch ein Viertel weniger Verkehrsleistung auch entsprechend weniger Geld rein.“ Verantwortung beweist das kreiseigene Unternehmen dadurch, dass Azubis, geringfügig Beschäftigte und künftige Elterngeldempfänger von vorn herein von Kurzarbeit verschont bleiben. „Außerdem werden wir von uns aus das Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent des Nettolohnes aufstocken, damit unsere Mitarbeiter weiter ihre Miete zahlen und ihren Lebensunterhalt bestreiten können.“

Wie viele Mitarbeiter Regionalbus letztlich nach Hause schickt, werde davon abhängen, wann die Schulen wieder öffnen und das öffentliche Leben wieder in Gang kommt.

Von Simone Prenzel