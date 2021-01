Fahrkartenautomat in Machern beschädigt: 15.000 Euro Sachschaden

Machern

In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag versuchten Unbekannte, den Fahrkartenautomat am Haltepunkt Machern in der Leipziger Straße zu sprengen. Dabei benutzten sie Pyrotechnik.

Durch die Explosion gegen drei Uhr wurde der Fahrkartenautomat erheblich beschädigt, es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro, teilte Polizeisprecherin Mandy Heimann mit. Den Tätern sei es nicht gelungen, an die Geldkassette zu gelangen.

Anzeige

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion aufgenommen, hieß es weiter.

Von cc