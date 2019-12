Grimma/Mutzschen

In der Nacht zum Sonntag brannte in Prösitz bei Mutzschen eine 200 Quadratmeter große Fahrzeughalle auf dem Gelände einer Transportfirma. Etwa 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Mutzschen, Zschoppach und Grimma rückten gegen 3.15 Uhr den Flammen zu Leibe.

Flammen schnell eingedämmt

Den Einsatzkräften gelange es, das Feuer zügig unter Kontrolle zu bringen. In der nach einer Seite offenen Halle standen Fahrzeuge und Baumaschinen, die zum Teil von den Flammen erfasst und in Mitleidenschaft gezogen wurden. Gleiches galt für eine auf dem Dach montierte Solaranlage. Indes konnte ein hinter der carportähnlichen Fahrzeughalle aufgestellter Kraftstofftank für Diesel vor den Flammen geschützt werden.

Das Feuer bricht in einer carportähnlichen Fahrzeughalle aus. Quelle: Frank Schmidt

Eine Drehleiter mit großen Scheinwerfern wurde in Stellung gebracht, um für die Löscharbeiten den Einsatzort umfänglich auszuleuchten, während die Brandursache zunächst noch im Dunkeln lag und von der Polizei ermittelt wird. Personen wurden nicht verletzt. Keinerlei Angaben gab es bislang zum entstandenen Sachschaden an der Halle sowie an den darin untergestellten Fahrzeugen und Baumaschinen.

Zur Herausforderung für die Einsatzkräfte wurden die Witterungsbedingungen. In sternenklarer Nacht herrschten Temperaturen um die fünf Grad Minus vor, was das eingesetzte Löschwasser zu Eis erstarren ließ. Glück im Unglück war, dass Rauch und Qualm in nordöstliche Richtung, und damit über unbewohntes Gebiet abziehen konnten.

Von Frank Schmidt