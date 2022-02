Faire Vergütung statt Selbstausbeutung: Ministerin kündigt 30 Millionen Euro für die Kultur an

Colditz

Selbst in Corona-Zeiten gilt Lena Thalheim als Berufsoptimistin. Und doch hatte sie schon glücklichere Momente: „Für ein Haus, das sonst von Musik und Freude lebt, wirkt derzeit alles ziemlich trostlos.“ Die Leiterin der Colditzer Landesmusikakademie vermisst die sonst umher wuselnden Chöre und Bläser, die Laien und Profis sehr.

Die Verordnungen, die fraglos sein müssten, seien eine „gigantische Bremse für den Kulturbetrieb“, sagt die 31-Jährige. Das weiß auch Torsten Tannenberg, Geschäftsführer des Sächsischen Musikrates: „In Spitzenzeiten hatten wir 13000 Übernachtungen pro Jahr im Schloss. Im vorigen war es nicht mal ein Viertel davon.“

Hoffnungsschimmer in Colditz

Achselzucken bei Stefan Steinbach. In den 34 zur Verfügung stehenden Zimmern verliere sich aktuell gerade mal eine einzige Familie, verrät der Herbergsvater. Sonst profitiere er in starkem Maße von der Musikakademie. Doch dort sehe es mau aus. Einen Hoffnungsschimmer gebe es: In wenigen Tagen hat sich das Landes-Jugend-Jazzorchester angesagt.

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch informierte sich bei Stefan Steinbach (l.) über die gegenwärtige Auslastung in der Europa-Jugendherberge auf Schloss Colditz. Auch Bürgermeister Robert Zillmann (r.) war anwesend. Quelle: Thomas Kube

Die Ebbe in Landesmusikakademie und Europa-Jugendherberge sei symptomatisch für die gesamte Kulturlandschaft im Freistaat, sagt Staatsministerin Barbara Klepsch (CDU). Am Donnerstag traf sie sich in Colditz mit Vertretern der sächsischen Kunstszene. Dabei kündigt sie ein Förderprogramm über 30 Millionen Euro an.

Kulturdialog im ganzen Land

Greifen werde dieses frühestens im zweiten Quartal. Es solle retten, was noch zu retten ist, vor allem aber in die Zukunft gerichtet sein. Das Geld werde gewiss nicht mehr. „Deshalb braucht Sachsen jetzt einen Dialog darüber, was uns Kultur wert ist.“ Prioritäten müssten gesetzt werden. Es gehe um faire Vergütung statt Selbstausbeutung von Kulturschaffenden.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anne-Cathrin Lessel vom Landesverband der Freien Theater kann das nur bestätigen. Neben weiteren Spitzen der sächsischen Kulturdachverbände aus den Bereichen Bildende Kunst, Literatur, Soziokultur, Kreativwirtschaft, Kulturelle Bildung sowie Film und Musik erörtert sie mit der Ministerin dringend-drängende Fragen.

Stundenlohn von zehn Euro keine Lösung

In der Pandemie hätten zahlreiche Haupt- und Ehrenamtliche hinschmeißen müssen. Es gelte für die Nach-Corona-Zeit, Künstler wieder zurück zu holen und ihnen eine Perspektive zu geben. „Mit Stundenlöhnen von zehn Euro wird das nicht machbar sein“, sind sich die Teilnehmer der Diskussion hinter verschlossenen Türen einig.

Kulturministerin Barbara Klepsch besucht die Sächsische Bläserphilharmonie und Deutsche Bläserakademie in Bad Lausick. Hier ist sie mit Falk Hartig im Notenarchiv. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Nähe zu Colditz nutzt die Ministerin für einen kurzen Abstecher zur Bläserphilharmonie nach Bad Lausick. „Mit dem Besuch bei uns setzt Frau Klepsch ein klares Zeichen, dass sie hinter dem Orchester steht“, sagt Falk Hartig, Geschäftsführer des Trägers von Sächsischer Bläserphilharmonie und Deutscher Bläserakademie.

„Wir wünschen uns Planungssicherheit“

Nach Gesprächen, die man Mitte Dezember in Dresden geführt habe, kann sich die Ministerin nun in der Praxis von der Arbeit des Orchesters überzeugen. Schließlich gehe es neben den Konzerten um die musikalische Ausbildung. „Wir zeigen ihr viele Beispiele, und sie erlebt eine Probe für unser übernächstes Anrechtskonzert ,Oper ohne Worte’.“

Hartigs zentrale Botschaft an die Ministerin: „Wir wünschen uns eine längere finanzielle Planungssicherheit für die vielen Projekte, die wir mit der Bläserphilharmonie, aber auch in der Bläserakademie vorantreiben.“ Klepsch verspricht, sich im Rahmen der Etatdiskussion 2023/24 für eine Verstetigung der Mittel einzusetzen.

Kulturministerin Barbara Klepsch erlebt in Bad Lausick eine Probe mit. Quelle: Jens Paul Taubert

„Auch die Clubs als Livemusikspielstätten brauchen eine Öffnungsperspektive“, betont Kulturministerin Klepsch in Colditz. Nur so könne verhindert werden, dass die Szene ein weiteres Jahr in Folge von massiven Schließungen bedroht sei, ergänzt Anne-Cathrin Lessel, Sprecherin der IG Landeskulturverbände.

Colditz profitiert von der Akademie

Genau wie Landrat Henry Graichen (CDU) bezeichnet der Colditzer Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) die Landesmusikakademie als unverzichtbar für die Region. Die Muldestadt profitiere ganz direkt von der Kunst: „Jedes Orchester, das auf Schloss Colditz probt, ist nicht zuletzt auch ein touristischer Gewinn für diesen Ort.“

Leiterin Thalheim freut sich auf die Sächsische Posaunenmission, die für Ende Februar gebucht habe: Die Kinder von acht Jahren an seien „das niedlichste, was ich hier habe“, sagt sie mit einem Lächeln. Und mit ernster Miene: „Der gestiegene Mindestlohn macht die Übernachtungen nicht billiger.“ Auch eines ihrer Probleme, das sie mit der Ministerin bespricht.

Von Haig Latchinian und Ekkehard Schulreich