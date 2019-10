Wurzen

In Wurzen gaben sich am Mittwoch zwei Unbekannte an der Wohnungstür einer 85-Jährigen als Polizisten aus. Unter dem Vorwand, dass jemand eingebrochen sei und die Polizei die Einbrecher geschnappt hätte, verlangten sie Zutritt zur Wohnung. Ohne auf die Zustimmung zu warten, betraten sie diese und fingen an, Räume und Schränke zu durchsuchen. Noch bevor die Bewohnerin das alles registriert hatte, erklärten die vermeintlichen Polizisten, sie wären fertig und gingen wieder.

Betrüger beklauen Rentnerin in Wurzen

Die Rentnerin stellte fest, dass ihr Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe fehlte. Außerdem hatten die Eindringlinge das Telefon versteckt, damit sie nicht den Notruf wählen kann. Die Unbekannten machten den Eindruck, als wären sie echte Polizisten, wiesen sich mit einer Dienstmarke und einem gefälschten Dienstausweis aus.

Von LVZ/gap