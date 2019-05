Machern

Im Vorfeld der Gemeinderatswahl in Machern ist es zur fälschlichen Verwendung einer Berufsbezeichnung gekommen: Kandidat Thoralf Schilde (Wir sind Machern) taucht in der öffentlichen Bekanntmachung zu den eingereichten Wahlvorschlägen und damit auch auf den Stimmzetteln als Brandschutzingenieur auf, obwohl er nicht über diese Qualifikation verfügt. Der Püchauer selbst spricht von einem Fehler, der passiert sei und den er bedauere. Seine tatsächliche Berufsbezeichnung „zertifizierter Sachverständiger und Fachbauleiter Brandschutz“ sei ihm „zu sperrig“ erschienen, so Schilde, deshalb habe er die Umschreibung „Brandschutzingenieur“ verwendet.

„Mit keiner Silbe hatte ich daran gedacht, dass dies hier in diesem Zusammenhang eine so hohe Bedeutung haben könnte, denn schließlich geht es nicht um eine Bewerbung bei der Verwaltung oder einem Unternehmen, sondern um eine ehrenamtliche Tätigkeit als Gemeinderat, für die es wie bekannt keine Ausbildung gibt und für die kein Berufsabschluss notwendig ist“, erklärte Schilde weiter.

„Wir sind Machern“ hat Fehler unverzüglich geändert

Als das Problem bekannt wurde, sei der Fehler auf der Homepage der Wählervereinigung „Wir sind Machern“ unverzüglich geändert worden. Im Gespräch sei dies auch dem von Landrat Henry Graichen eingesetzten Beauftragten Andreas Dietze am 1. April mitgeteilt worden. „Offenbar wurde dies aber nicht weiter durchgestellt“, so der Kandidat.

Schilde : Berufsbezeichnung nicht vorsätzlich verwendet

Dass eine Berufsbezeichnung den Ausschlag für eine Wahlentscheidung gibt, zweifelt der Püchauer außerdem an. „Auch wenn ich nicht glaube, dass die berufliche Tätigkeit für den Wähler ein tatsächliches Auswahlkriterium ist und damit auf den Wahlzettel gehört, so würde ich es selbstverständlich für eine Täuschung halten, wenn ich vorsätzlich und aktiv diese Berufsbezeichnung im offiziellen Rahmen verwenden würde, was ich nicht mache. In diesem Fall ist ganz offensichtlich die Korrektur nicht rechtzeitig an die entsprechenden Stellen durchgestellt worden, was ich sehr bedauere! Ich jedenfalls habe mich nie als Diplom-Ingenieur bezeichnet! Wie soll sich denn der Wähler dann entscheiden, wenn bei einigen Kandidaten nur sehr grob umschrieben steht: ,Unternehmer’? Unternehmer in was?“

LVZ fragte zur rechtlichen Einordnung bei Wahlen bei der Sprecherin des Landratsamtes, Brigitte Laux, nach.

Hat die Rechtsaufsicht diesen Fall geprüft?

Ja.

Welche Regeln gelten für die Verwendung von Berufsbezeichnungen bei Kommunalwahlen?

Es gibt hierzu keine gesetzlichen Regelungen. Die Arbeitsgrundlagen des Sächsischen Innenministeriums zur Wahl 2019 besagen: Als Berufsangabe der Bewerber ist die aktuelle oder zuletzt ausgeübte hauptberufliche Tätigkeit aufzuführen. Dabei sollte den Wünschen der Bewerber zur Berufsangabe so weit wie möglich entsprochen werden. Wird keine Tätigkeit hauptberuflich ausgeübt, kommt etwa auch die Angabe des Standes oder einer früheren Tätigkeit mit einem entsprechenden Zusatz in Betracht.

Stellt die Verwendung der falschen Berufsbezeichnung einen Umstand dar, der Konsequenzen für die bevorstehende Gemeinderatswahl in Machern hat?

Nein.

Müssen sich die Wahlberechtigten in der Gemeinde Machern damit abfinden, dass im Falle des Kandidaten Schilde die Bezeichnung Brandschutzingenieur auf dem Wahlzettel falsch ist?

Die Wahlberechtigten sollten zumindest wissen, dass es einen Spielraum bei den Berufsangaben gibt. Eine Grenze wäre unter Umständen dann überschritten, wenn zum Beispiel geschützte Titel wie Dr., Prof. oder auch Dipl.-Ing. fälschlich verwendet wurden und dies das Wählerverhalten beeinflussen könnte. Zudem muss bedacht werden, dass sich auch EU-Bürger zur Wahl stellen können, so dass sich die Palette der Berufsbezeichnungen erweitert.

Kommt es häufig vor, dass irreführende Berufsbezeichnungen verwendet werden?

Dazu liegen uns keine Kenntnisse vor.

Welche Möglichkeiten der Prüfung stehen den jeweiligen Wahlausschüssen zu?

Nach Kommunalwahlgesetz oder Kommunalwahlordnung besteht keine gesetzliche Notwendigkeit zur Prüfung, da dies aufgrund der möglichen Berufsbezeichnungen auch nicht oder in der Regel kaum nachprüfbar ist.

Kann ein Buchstabendreher bei einem Kandidaten - wie im Fall Grimma - härtere Konsequenzen in Form des Neudrucks tausender Stimmzettel nach sich ziehen als eine offensichtlich falsche Berufsbezeichnung? Zumal die Ingenieurkammer Sachsen Herrn Schilde inzwischen untersagt hat, die Berufsbezeichnung unberechtigt zu führen.

Ja, die rechtliche Bewertung ist anders: Ein falscher Name ist dazu geeignet, die Identifikation des Wählers mit dem Wahlbewerber zu verhindern beziehungsweise zu erschweren. Dies ist hier durch die korrekte namentliche Nennung des Bewerbers nicht gestört. Im Regelfall ordnen die Wähler die zur Wahl gestellten Bewerber anhand eines Namens einer Person zu und nicht anhand der Berufsbezeichnung.

Interview:

Von Simone Prenzel