Wurzen

Obwohl die Volks- und Raiffeisenbank Muldental in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendhaus Wurzen (KiJuWu) den Tag der Kindersicherheit in Wurzen schon seit mehreren Jahren veranstaltet, hat er an Aktualität nichts eingebüßt. Ganz im Gegenteil, stellte Michéle Wirth vom Bankhaus klar. „Wir möchten die Kinder zum einen für mögliche Alltagsgefahren sensibilisieren, zum anderen wertvolle Hinweise zum Erkennen von Gefahren und Tipps zum richtigen Verhalten in Gefahrensituationen an die Hand gegeben“, sagte sie.

Sicherer Schulweg und erste Hilfe im Fokus

Dafür sind 240 Viertklässler aus beinahe allen Grundschulen im Wurzener Land auf das KiJuWu-Gelände eingeladen worden. Dort haben sich Institutionen und Hilfsorganisationen sowie Vertreter von Feuerwehr und Polizei vorgestellt, die den sicheren Schulweg auf dem Schirm hatten. Außerdem machte sich die AOK für ein sicheres Bewegen bei Sport und Spiel stark und ging auf die damit verbundene Unfallprävention ein. Die Johanniter wussten alles in Sachen Erste Hilfe und Verhalten bei Unfällen. Das Gesundheitsamt im Landkreis Leipzig thematisierte Suchtgefahr und Drogen.

Experte für Suchtprävention klärt auf

Durch die Suchtbrille wird es schwierig, ein Hindernis stolperfrei zu überwinden. Diese Erfahrung machen die Mädchen und Jungen beim Gesundheitsamt. Quelle: Frank Schmidt

Doch bei aller Wertschätzung für Prävention: Kommt das Thema Drogen für Grundschüler nicht ein wenig zu früh? Nein, wusste Gunar Rietzsch als Experte in der Suchtprävention zu erklären. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Prävention zumeist erst in den Klassenstufen sieben beginnt, was aber dann für einige Jugendliche häufig zu spät kommt. Deshalb sollte dieses Thema schon in der Grundschule eine Rolle spielen, wenn auch unter einem eher spielerischen Aspekt. Dabei sollten Kinder ein Selbstwertgefühl entwickeln und auch lernen, mal Nein zu sagen, da es zu Drogen bessere Alternativen gibt“, sagte Rietzsch.

Damit rannte er in er Grundschule Bennewitz offene Türen ein. „Wir schneiden das Thema Drogen schon im Sachunterricht an“, sagte Lehrerin Theresa Gering. Aber auch andere Dinge, die den Lebensalltag der Kinder betreffen, werden mit diesem Aktionstag in den Fokus gerückt. „Eine wirklich gute Sache“, wertschätzte die Pädagogin den etwas anderen Unterrichtstag.

Feuerwehr macht nebenbei Werbung in eigener Sache

Am Stand der Feuerwehr bekommen die Kinder mal ganz interne Dinge zu sehen, nämlich ein Feuerwehrauto von innen. „Sonst fahren wir ja immer nur schnell mit Sondersignal vorbei“, sagt Ortswehrleiter Tim Rasser augenzwinkernd. Hier erfahren die Kinder mehr über allgemeines Verhalten mit Feuer und welche Rufnummer im Fall eines Brandes gewählt werden muss. Völlig legitim scheint dabei den Kameraden, Werbung in eigener Sache zu machen, „denn solche Veranstaltungen bieten sich für Nachwuchswerbung an“, so Rasser.

Sigmund Rapthel von der Verkehrswacht Muldental machte die Kinder an seinem Stand fit für den Straßenverkehr. Insbesondere hat der 75-Jährige hierfür das Fahrrad im Visier. Nicht zuletzt präsentiert auch die Volks- und Raiffeisenbank als Sponsor und Mitveranstalter des Aktionstages den sicheren Umgang mit Geld und erklärt, wie man möglicherweise Falschgeld erkennen kann.

Von Frank Schmidt