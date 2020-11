Familienwohnpark Brandis nimmt erste Hürde

Brandis

Diesmal war der Investor selbst gekommen, um sein Projekt zu verteidigen. In seiner Oktobersitzung hatte der Brandiser Stadtrat dem Bebauungsplanentwurf für den südlich der neuen Kindertagesstätte „Purzelbaum“ geplanten „ Familienwohnpark Bergblick“ seine Zustimmung verweigert. Entgegen der ursprünglichen Absicht, hier zweistöckige Gebäude zu errichten, lag den Stadträten die Planung für Dreigeschosser vor. Sie zeigten sich irritiert.

Im Mai 2019 hatte der Stadtrat der Veräußerung des 9800 Quadratmeter großen Grundstückes der Gemarkung Cämmerei an die Prometheus Real Estate mit Sitz in Markkleeberg zugestimmt. „Eines der Entscheidungskriterien war das vorgelegte städtebauliche Konzept“, erinnerte Bauamtsleiterin Kerstin Quandt. Fünf Vorschläge mit unterschiedlichen städtebaulichen Varianten lagen der Beuchaer Bau- und Wohnungsgesellschaft als Eigentümer des Areals nach einer Ausschreibung vor. Die Markkleeberger hatten mit Eigentumswohnungen, verpackt in eine „moderne, funktionale Architektur“ geworben. „Vorstellbar sind in einer ersten groben Schätzung circa 30 bis 40 Wohneinheiten“, hieß es. Im Oktober 2019 folgte der Aufstellungsbeschluss zu einem Bebauungsplan, um das Brachland als allgemeines Wohngebiet auszuweisen.

Planänderung folgt Nachfrage und nutzt das Geländeprofil

„Wir haben damals noch nicht geahnt, welche Nachfrage nach Wohnraum es in Brandis gibt“, erklärte Prometheus-Geschäftsführer Heiko Spauke. Er stelle eine Tendenz fest, „dass die Leute raus aus Leipzig und in den Speckgürtel ziehen wollen“. Darauf habe man reagiert. „Gerade aus Sicht der demografischen Entwicklung ist es wichtig, junge Familien an den Standort zu binden“, argumentiert auch Planer Axel Höer aus Bad Lausick. „Aber wir haben darauf geachtet, dass sich die Bebauung in das Gelände einfügt“, ging Spauke auf die Kritik aus dem Stadtrat ein. „Schließlich verkaufen wir sie als Bergblick.“ Und das funktioniere nicht, wenn man den 179 Meter hohen Kohlenberg nur in der ersten Reihe genießen könne.

Deshalb sind nur die beiden mittleren von vier parallelen Häuserreihen dreistöckig. Diese Form der Bebauung nutzt das nach der Kita leicht nach Süden hin abfallende Gelände aus. Deshalb, erläuterte Spauke, gebe es zwischen den sieben Meter hohen Zweigeschossern auch kaum einen Höhenunterschied zur Kita (knapp 5 Meter); die Dreigeschosser sind zehn Meter hoch. Die Flachdächer werden zudem als Gründächer ausgebildet. Für das im Planentwurf mit betrachtete Mischgebiet (Bauhof) im Westen soll eine eingeschossige Bauweise einen harmonischen Übergang in die offene Landschaft gestalten. Spauke verhehlte nicht, dass bei der Planänderung auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle spielten: „Planungs- und Baukosten sind enorm gestiegen. Bei mehr Fläche kann man die besser umlegen.“

Neue Anliegerstraße und öffentlicher Parkplatz

Die verkehrstechnische Anbindung erfolgt über die Straße „Am Bahnhof“, der Zugang zu den Grundstücken über eine neue Anliegerstraße mit einseitigem niveaugleichem Gehweg. Im Nord-Westen ist öffentlicher Parkplatz mit 16 Stellplätzen vorgesehen. Zusätzlich werden mindestens 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit errichtet. „Das ist gängig und ausreichend“, meinte Spauke, der auch eine E-Ladesäule in Aussicht stellte.

Zustimmung im Stadtrat

„Es ist ein schönes Projekt, es sollte nicht an der Dreigeschossigkeit scheitern“, warb der Prometheus-Geschäftsführer abschließend. Und Bürgermeister Arno Jesse nahm den Ball auf: „Wir sollten mit dem Thema Versiegelung sensibel umgehen“, mahnte er nicht zum ersten Mal. „Deshalb stehen wir dem Projekt als Verwaltung offen gegenüber.“ Auch Stadtrat Uwe Seidel ( SPD) fand es „gut, dass hier verantwortlich mit Baufläche umgegangen wird“.

Noch steht nicht fest, wie viele der Wohnungen vermietet werden. „Es gibt auch Anfragen auf Eigentumswohnungen“, informierte Spauke. Sein Ziel ist, das Vorhaben „zeitnah“ zu realisieren. Der Stadtrat jedenfalls stimmte dem Entwurf diesmal mehrheitlich – bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen - zu und bestimmt diesen zur Offenlage.

Von Ines Alekowa