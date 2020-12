Farbanschlag auf Wurzener CDU-Büro nach Kritik an Linken-Demo

Wurzen

Die Demonstration der Linksjugend Westsachsen am 4. Dezember auf dem Jacobsplatz in Wurzen hat ein Nachspiel. So übten jetzt die beiden Fraktionen von CDU und „Bürger für Wurzen“ (BfW) zur letzten Stadtratssitzung des Jahres harsche Kritik an der Aktion, die unter dem Motto „ Wurzen stellt sich quer – Grundrechte schützen, mit Abstand zu Antisemitismus, Rechten und Verschwörungsideolog*innen“ stattfand.

Nur 24 Stunden nach dem Manifest der Kommunalpolitiker im Kulturhaus Schweizergarten erfolgte die erste Reaktion darauf – ein Farbanschlag auf die CDU-Kreisgeschäftsstelle am Markt. Dabei ist die Drohung „Ihr werdet hängen“ auf die Schaufenster gesprüht worden.

„Unser Land wird derzeit von einer zweiten Welle der Pandemie regelrecht überrollt und unser Gesundheitssystem sowie die dort handelnden Personen kommen allmählich an ihre Grenzen“, zitierte Landtagsabgeordneter und CDU-Fraktionschef Kay Ritter aus der gemeinsamen Erklärung im Stadtrat. Der 49-Jährige betonte, dass bereits am 2. Dezember, also nur zwei Tage vor der Demonstration, die Landkreisverwaltung aufgrund des Corona-Inzidenzwertes von über 200 an fünf aufeinander folgenden Tagen, verschärfte Hygieneregeln anordnete. Allein schon deshalb sei es aus Sicht von CDU und BfW „zumindest fragwürdig“, wenn Personen, die Entscheidungsträger der Stadt sind, offen dazu aufrufen, „an Veranstaltungen dieses Formates teilzunehmen“. Indirekt sprach Ritter damit den anwesenden Stadtrat und Kreisvorsitzenden der Linken Westsachsen, Jens Kretzschmar, an.

110 Polizeibeamte sicherten die Kundgebung ab

Weiterhin führte Ritter aus, hätten sich damals circa 100 Personen am Protest beteiligt. 110 Polizeibeamte sicherten die Demonstration ab. Ihnen zollte Ritter vor allem Respekt, dass es zu keinerlei Vorkommnissen kam. „Der Schaden jedoch, der den Innenstadthändlern durch fehlende Umsätze an diesem Tag entstanden ist, lässt sich in Zahlen nicht darstellen. Und wir können hier nur unser Bedauern ausdrücken“, so Ritter.

Insbesondere aber verurteilten die 13 Mandatsträger von CDU und BfW die „ständige Polarisierung durch Gruppierungen, die der Meinung sind, mit ihrem Auftreten die Stadt Wurzen in eine politische Richtung zu lenken“. Hierfür sprechen Ritter zufolge unter anderem die Schmierereien in der Bahnhofsunterführung Bände, deren Beseitigung einmal mehr unnütze Kosten verursacht. Das Geld ließe sich „in sinnvoller Weise für andere Dinge nutzen“, schloss er seine Rede.

Ein Passant entdeckte am Donnerstagmorgen die Schmierereien und informierte sofort die CDU. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Wie Linken-Stadtrat Kretzschmar auf Nachfrage mitteilte, habe er sich nicht nur dem Aufruf angeschlossen, sondern nahm aktiv an der Demonstration teil. „Ich sehe es als meine Aufgabe, aus der Verantwortung heraus antifaschistische Strukturen zu unterstützen und Schaden von der Stadt und seinen Bürgern abzuwenden.“ Alles in allem bliebe im Ergebnis eine friedliche und politisch wichtige Kundgebung.

Linke will jetzt „klare Kante gegen Rechts“ zeigen

Zugleich bedauerte er, dass es Ritter versäumte, den eine Woche zuvor stattgefundenen Aufzug von „sogenannten Corona-Verschwörern und Neonazis“ zu erwähnen. Sie zogen immerhin eine Stunde lang und ohne Anmeldung durch das Zentrum und hätten mit ihrem Gebrüll die Menschen eingeschüchtert. „Es ist wichtig, jetzt klare Kante gegen Rechts zu zeigen“. Insofern wolle Kretzschmar auch in Zukunft dafür kämpfen, „die weitere Raumnahme durch rechte Strukturen in der Stadt zu verhindern“. Dies sehe der Kreisvorsitzende und Stadtrat als seine Pflicht.

Die Kritik von CDU und BfW blieb jedoch nicht ohne Echo. 24 Stunden nach der Parlamentssitzung beschmierten Unbekannte die CDU-Kreisgeschäftsstelle und hinterließen wüste Drohungen. Kay Ritter erstattete mittlerweile Anzeige und ist überzeugt davon, dass der Farbanschlag direkt im Zusammenhang mit der gemeinsamen Erklärung steht.

Von Kai-Uwe Brandt