Farbattacke auf Macherner Ritterburg

Machern

Mit Farbeimern haben Unbekannte am Wochenende die historische Ritterburg – im Nordosten des Macherner Landschaftsgartens gelegen – beschädigt. Es ist bereits die zweite Attacke in kurzer Zeit. Nachdem der Agnestempel erst kürzlich von Vandalen heimgesucht wurde, erlebten Spaziergänger und Ausflügler jetzt erneut eine böse Überraschung. Dabei hängt das Herz der Macherner an ihrem Park. Parkfreunde kümmern sich um die Anlage, waren zur Stelle, um die Schmierereien am Agnestempel zu beseitigen.

Eimer mit roter Farbe ausgekippt

Schmierfinken tobten sich nunmehr gezielt am versteckt gelegenen Eingang der Ritterburg aus. Von hier aus gelangt man durch eine vergitterte Pforte in einen unterirdischen Gang, der weiter bis zum 26 Meter hohen Turm führt. „Am Eingang wurde ein ganzer Eimer mit intensiver roter Wandfarbe an die Tür gekippt“, berichtete Johanna Hanspach, Vorsitzende des Fördervereins Schloss und Landschaftsgarten, am Montag. „Die Farbe war dickflüssig nach unten gelaufen und bildete dort riesige Pfützen.“

Rote Farbreste am Eingang zur Ritterburg im Landschaftspark Machern. Quelle: Thomas Kube

An der Gittertür selbst fanden sich ebenso Farbreste. Auch an der künstlich gemauerten Felswand und der angedeuteten Säulen-Architektur beiderseits des Eingangs hinterließen die Täter ihre Spuren. „Die Farbe war sogar ins Innere des Eingangsbereichs gelaufen und bildete hier eine große Farblache“, berichtet Hanspach fassungslos. Noch am Wochenende wurde von den Parkfreunden ein Großteil der Farbe beseitigt, um die Schäden in Grenzen zu halten.

Täter hinterlassen sichtbare Spuren

Weiter oben am Turm prangte auch am Montag noch ein großer blauer Farbklecks, auch hier wurde offensichtlich ein Eimer zumindest teilweise entleert. An Frechheit kaum zu überbieten, verstopften die Randalierer einen Papierkorb nahe der Ritterburg auch noch mit ihren Farbeimern. Nur notdürftig waren diese mit Laub bedeckt.

Macherns Vize-Bürgermeister erstattet Anzeige

Nicht nur der Förderverein, auch Vize-Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) zeigte sich angesichts des neuerlichen Zwischenfalls entsetzt. „Wir haben inzwischen die Polizei verständigt und Anzeige erstattet“, erklärte er. Immerhin gilt die Ritterburg als eines der prägnantesten Bauwerke des Macherner Parks. Sie wurde 1796 als mittelalterlich anmutende Burgruine errichtet und diente unter anderem freimaurerischen Ritualen. Vor allem als Kulisse für gut besuchte Freiluftveranstaltungen ist das mystisch anmutende Bauwerk auch vielen Auswärtigen ein Begriff. Über die Schadenshöhe wurde vorerst nichts bekannt.

Von Simone Prenzel