Fast 700 Thallwitzer kritisieren Pläne des Flughafens Leipzig/Halle

Thallwitz

Unter Hochdruck sortierten die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Thallwitz am Montagvormittag die Einwände zum Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle. Lediglich drei Tage hatten die Einwohner der Kommune Zeit, sich am Planfeststellungsverfahren zu beteiligen, welches am 15. Februar endete.

Dazu konnten sie über das Wochenende entsprechende Musterschreiben auf der Thallwitzer Internetseite herunterladen, unterschreiben und bis Sonntagabend in den Briefkasten des Gemeindeamtes einwerfen. Über 670 Bürger nutzten laut Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) die Chance. „Ein toller Erfolg“, freut sich der 51-Jährige angesichts des Echos.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gemeinderat verabschiedete bereits die Stellungnahme

Bereits am Donnerstag hatten die Räte in einer Sondersitzung ihre Stellungnahme zum Vorhaben verabschiedet und die Erweiterungspläne kategorisch abgelehnt. Insbesondere befürchtet die Kommune aufgrund des verstärkten Luftverkehrs der DHL-Frachtflieger in der Entwicklung gehemmt zu werden. Die Vorbehalte und Hinweise betreffen darüber hinaus den Umweltschutz und die steigende Lärmbelästigung.

Kritik zum Ausbau äußerte zudem der Landkreis Leipzig und unterstützt damit die Gemeinde. Zitat aus der Erklärung der Kreisbehörde: „Steigt die Zahl der Flüge um etwa 40 Prozent, ist von einer starken Erhöhung an Fluglärm auszugehen. In den Planungsunterlagen sind aber zusätzliche Leer- und Überführungsflüge noch nicht berücksichtigt. Das heißt, das tatsächliche Flugaufkommen wird weitaus höher sein. Es fehlt zudem die fundierte Einschätzung, wie sich der Ausbau des Flughafens auf die Verkehrslogistik (Autobahn/Straße und Schiene) und der damit verbundene Verkehrslärm auf die betroffenen Gebiete auswirkt. Auch bei der Planung der neuen, vierspurigen Brücke auf der A 14 bei Grimma wurden die Auswirkungen des Flughafenausbaus offensichtlich nicht betrachtet.“

Mehr Flugverkehr erhöht das Risiko von Unglücken

Hinsichtlich der Umweltbelastung mahnt der Landkreis ebenfalls mögliche Störfälle an, da eine Verdichtung der Flugbewegungen auch die Wahrscheinlichkeit von Unglücken erhöht. „Ein solches hätte im Überflugbereich der Gemeinde Thallwitz verheerende Auswirkungen, da ein Drittel der Wasserversorgung der Stadt Leipzig durch die Wasserwerke Canitz und Thallwitz erfolgt.“

Lesen Sie dazu auch:

Thallwitz macht mobil gegen Ausbau des Leipziger Flughafens

Thallwitz nimmt den Kampf gegen mehr DHL-Flugverkehr auf

Von Kai-Uwe Brandt