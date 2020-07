Fatale Naviansage: Autofahrer fährt in die Gegenfahrbahn

Trebsen

Unglücklicher Zusammenstoß. Am Dienstagvormittag hat ein 66-Jähriger Autofahrer auf der B 107 in Richtung Wurzen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann nach links abbiegen und ordnete sich auf Anweisung seines Navigationssystems in Höhe des Wurzener Platzes in die Gegenfahrbahn ein.

Dort stieß er mit einem entgegenkommenden 23-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der junge Mann stürzte und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Der Autofahrer muss sich nun einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung stellen.

Von lvz