Thallwitz/Lossatal

Ein Blaulichteinsatz hat am Sonntagabend etwa 50 Kameraden, darunter auch einige Frauen aus den Gemeindefeuerwehren Thallwitz und Lossatal bis weit über den Sonnenuntergang hinaus in Atem gehalten.

Durch einen Defekt an dieser Strohpresse ist bei Röcknitz Gemeinde Thallwitz ein Feldbrand ausgebrochen, der auf einen angrenzenden Wald übergreifen konnte. Quelle: Frank Schmidt

Auf einem bereits abgeernteten Gerstenfeld wurde mit einer Quaderpresse das Stroh gepresst, die aber wegen einem technischen Defekt in Flammen aufgegangen war.

Flammen greifen auf Waldstück über

In Folge dessen kam es zu einem Flächenbrand auf dem Feld, der durch ungünstigen Wind auf einen angrenzenden Wald übergreifen konnte. Aktive Hilfe bekamen die Einsatzkräfte von mehreren Feuerwehren aus Ortschaften im nahen Landkreis Nordsachsen. Das größte Einsatzproblem baute sich mit der Wasserversorgung auf.

Löschwasser wird knapp

Die mitgeführten Mengen waren im Nu aufgebraucht, Nachschub wurde dringend notwendig. Doch eine Löschwasserleitung vom knapp zwei Kilometer entfernten Röcknitz wäre keine sinnvolle Option gewesen. Deshalb musste mit Tankfahrzeugen in einem Röcknitzer Landwirtschaftsbetrieb Wasser aufgenommen werden, um es im Pendelverkehr zum Einsatzort zu bringen. Später stieß auch noch ein Rettungsfahrzeug zum Einsatztrupp, um für den Fall der Fälle eingreifen zu können –und zur fortgeschrittenen Stunde auch eingreifen musste.

Bis weit über den Sonnenuntergang hinaus sind Feuerwehren bei Röcknitz Gemeinde Thallwitz am Wirken, um einen Feldbrand zu löschen, der auf einen angrenzenden Wald übergreifen konnte. Quelle: Frank Schmidt

Anlass waren extrem hohe Temperaturen von über 30 Grad in der Atmosphäre, aber eben auch unmittelbar am Einsatzort. Zu dem gab es für die Kameraden eine nicht zu unterschätzende Gefahr der Rauchgasvergiftung, denn der Qualm stieg nicht gen Himmel, sondern schlich vom Wind getrieben zumeist am Boden durch das Einsatzgebiet.

Von Frank Schmidt