Grimma

Ausgerecht als am Samstag unter Mittag die Sonne wohl am höchsten stand, heulten im Grußraum Nerchau-Grimma die Sirenen. Ein Feldbrand zwischen Cannewitz und Thümmlitz bei Nerchau hatte Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Grimma, Nerchau, Fremdiswalde und Trebsen an die Schläuche gerufen.

Landwirte helfen Feuerwehren

Auf einer knapp zwei Hektar großen Fläche loderten Flammen auf. Trotzdem es nicht ohne die Hilfe der Floriansjünger abging, hatten die Landwirte schnell und umsichtig reagiert und schon mit Egge- und Scheibe im Schlepptau von mehreren Traktoren sogenannte Brandzeilen gezogen, um erfolgreich ein Ausbreiten der Flammen rasch zu unterbinden.

Mehrere Feuerwehren aus der Region sind bei Gluthitze im Einsatz Quelle: Frank Schmidt

Wohl auch, weil es sich um ein bereits abgeernteten Schlag, also „nur“ um ein Stoppelfeld gehandelt hatte, fehlte es den Flammen am Potenzial für einen Voll- oder Großbrand auf dem Feld. Dennoch waren Rauch- und Qualmwolken kurzzeitig weithin sichtbar. Die Feuerwehren rückten mit sehr wirksamer Frontsprühtechnik den Flammen zu Leibe.

Nachdem sich die Feuerwehr vom Feld zurückziehen konnte werden im Hintergrund die Brandflächen mit Egge und Scheibe gearbeitet. Quelle: Frank Schmidt

Das Wasser dafür hatten die Landwirte mit Tankfahrzeugen herbeigeschafft. Nach gut einer Stunde war der Spuck vorbei - ob damit die Hitzeschlacht sowohl für Landwirte als auch für Feuerwehren ein Ende hat, werden die kommenden Stunden und Tage bei Temperaturen deutlich über 30 Grad zeigen müssen.

Von Frank Schmidt