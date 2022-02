Grimma

Es hallt im Treppenhaus des Kommunalen Jobcenters in Grimma. Amtsleiter Felix Baumeier neigt leicht den Kopf und meint: „Hier ist es für mich derzeit wegen der Maske schwieriger, Sie zu verstehen.“ Drei Minuten später in seinem Büro hingegen – ohne jeden Schall – ist von einer Höreinschränkung nichts zu merken. Der 42-Jährige ist ohne technische Hilfe fast taub und leitet das Jobcenter des Landkreises Leipzig in Grimma mit 270 Beschäftigten. Wie hat er das geschafft?

„Ich bin seit meiner Geburt hochgradig schwerhörig, an Taubheit grenzend“, sagt er. In Halle kam er 1979 zur Welt. Erst nach anderthalb Jahren wurde sein Handicap festgestellt. Der Arzt sagte damals zu den Eltern: „Ihr Junge hört so schwer, da bekommt er kein Hörgerät, er muss die Gebärdensprache lernen.“ Hörgeräte waren zu DDR-Zeiten rar.

Engagierte Eltern halfen

Doch seine Mutter gab sich mit dieser Ansprache nicht zufrieden. Sie wollte ihrem Sohn ermöglichen, zumindest ein bisschen die Welt zu hören. Sie beschwerte sich, stellte Anträge, fuhr schließlich nach Berlin zu Regierungsstellen. Am Ende mit Erfolg: Es gab wenigstens ein Hörgerät für das Kind und dazu den Hinweis an die Eltern, dass es nicht nur ums Hören geht, sondern der Junge müsse schnellstmöglich sprechen lernen. Dies könne durch Lesen unterstützt werden.

Also schrieben die Eltern Zettel mit Wörtern wie Schrank, Stuhl, Tisch und Kerze und befestigten diese an den jeweiligen Gegenständen. Der mittlerweile Dreijährige musste jedes Mal beim Vorbeigehen die Wörter laut vorlesen und begann jede Menge zu lernen: lesen, sprechen und so gut es ging auch hören.

„Welpenschutz“ in der Schwerhörigenschule

Mit fünf Jahren kam er in die Schwerhörigenschule, „da hatte ich noch ein bisschen Welpenschutz, das war ganz gut“, meint er heute. In der siebten Klasse wechselte er auf ein „normales“ Gymnasium. Inzwischen hatte er ein zweites Hörgerät bekommen, nach der Wende war das keine Mangelware mehr.

Felix Baumeier (2.v.l.) wurde 2020 neuer Leiter des Kommunalen Jobcenters im Landkreis Leipzig.

Der 13-Jährige saß stets in der ersten Reihe, weil er dort am besten hören konnte. Wenn er etwas nicht mitbekam, fragte er nach oder ließ sich Mitschriften seiner Klassenkameraden geben. „Es gab immer Leute, die mir geholfen haben“, sagt er. Sicher, er sei auch mitunter merkwürdig angeschaut worden und „in der Pubertät gab es ein paar Idioten“. Doch dass jemand Hilfe komplett ablehnte, war „sehr selten“.

Honorardozent an Hochschule

Er erinnert sich an eine Lehrerin, die die Angewohnheit hatte, während des Unterrichts im Klassenzimmer herumzulaufen. Das war für ihn schlecht. Er sprach sie darauf an und fragte, ob sie nicht vor der Tafel stehenbleiben könnte, weil er sie sonst nicht gut verstehen könne. Die Pädagogin lehnte das ab mit der Begründung, so hätte sie schon immer unterrichtet.

Felix Baumeier absolvierte ein gutes Abitur, studierte Öffentliche Verwaltung und bekam danach bei der Bundesagentur für Arbeit einen Job. Zusätzlich arbeitete er in der Hochschule Mannheim als Honorardozent. Doch dann wurde sein Gehör trotz Geräte immer schlechter. „Die Hörgeräte verstärken die Schallwellen. Das ist für die Ohren eine Belastung, als wenn man permanent in der Disco ist“, erklärt er. „Mit dreißig war ich medizinisch gesehen taub.“

Implantat ermöglicht wieder zu hören

Er entschied sich für ein Cochlea-Implantat, das operativ eingesetzt wurde. Das ist eine technische Hörprothese, die die Funktion der Hörschnecke in gewissem Maße ersetzen kann – es wandelt den Schall in elektrische Impulse um. „Das klappt nicht bei jedem, aber bei mir hat es erstaunlich gut funktioniert“, sagt er. Mit dem Implantat auf der linken Seite hört er zu 90 Prozent, rechts mit dem Hörgerät die restlichen zehn Prozent.

Das Cochlea Implantat wird operativ eingesetzt und ist eine technische Hörprothese, die die Funktion der Hörschnecke in gewissem Maße ersetzen kann – es wandelt den Schall in elektrische Impulse um.

Hadert er mit seinem Schicksal? „Kurze Zeit als Jugendlicher ja“, antwortet er. „Doch wenn die Hörschwäche angeboren ist, kennt man es nicht anders. Ich glaube, es ist schlimmer zu hören und später taub zu werden.“ Seine Art zu hören umschreibt er so: „Es klingt blechern und verwaschen. Übertragen auf das Sehen könnte man sich vorstellen, vor dem Fernseher zu sitzen und ein dünnes Tuch vor den Augen zu haben. Man sieht zwar die Umrisse, aber die Details sind anstrengender zu erkennen.“

Dankbar für technische Möglichkeiten

Dennoch sei er mehr als dankbar. „Es gab in der Schwerhörigenschule Kinder, die viel besser als ich gehört haben. Doch sie hatten nicht meine engagierten Eltern und bekamen nicht die Förderung wie ich, so entstanden ganz andere Lebenswege“, sagt er. „Ich hatte viel Glück.“ Das gelte auch für die Technik: „So viele Jahrtausende konnten Menschen wie ich ein Leben lang nichts hören. Was heute möglich ist!“

1400 Betroffene im Job Im Landkreis Leipzig sind rund 1400 Frauen und Männer mit einem Handicap sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 454 Menschen mit Behinderung sind derzeit arbeitslos gemeldet. Rund drei Viertel von ihnen verfügen über eine abgeschlossene schulische oder betriebliche Ausbildung, teilte die Arbeitsagentur mit. Die Behörde unterstützt finanziell die Integration dieser Beschäftigten. So kann beispielsweise das Gehalt in der Anfangszeit von der Agentur übernommen werden, Eingliederungszuschuss heißt das. Mehr Information dazu unter der kostenlosen Servicenummer 0800/4555520. Behindert ist ein Mensch im Sinne des Gesetzes, wenn seine körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit nicht nur vorübergehend wesentlich gemindert ist.

Ihm sei aber auch bewusst, dass es Menschen gibt, die viel stärkere Einschränkungen im Alltag haben als er beim Hören. „Das macht sie abhängiger davon, ob deren Umfeld und Arbeitgeber den Gedanken der Inklusion begriffen haben und mit Leben erfüllen. Bei meinem Arbeitgeber bin ich da echt gut aufgehoben.“

Inklusion „keine Einbahnstraße“

Das große Wort Inklusion ist für ihn jedoch „keine Einbahnstraße“. Er habe erlebt, dass Betroffene erwarten, dass sich alle auf sie einstellen. Doch so sehe er das nicht. Inklusion bedeutet für ihn nicht, „dass alles um mich herum passend gebaut wird, sondern dass andere in vertretbarem Rahmen Rücksicht nehmen“.

Das kommunale Jobcenter ist eine gemeinsame Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und des Landkreises Leipzig. Diese Behörde kümmert sich um die Grundsicherung, betreut Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) und vermittelt sie an potenzielle Arbeitgeber. Außerdem fördert das Jobcenter Eingliederungsmaßnahmen und berufliche Weiterbildungen. Quelle: Jan Woitas/dpa

Beispiel: Wenn er als Amtsleiter in einer Teambesprechung sitzt, achtet er als Moderator darauf, dass nicht zwei oder drei Beschäftigte gleichzeitig sprechen, sondern immer nur einer, sonst wird es schwierig mit dem Verstehen. „Unabhängig von meiner Schwerhörigkeit finden das aber erstaunlich viele Leute ohnehin gut, wenn nacheinander geredet wird. Das klappt sehr gut“, sagt Baumeier, der seit Mai 2020 Amtsleiter in der Landkreisbehörde ist.

Traumberuf war nicht möglich

Kommunikation ist für ihn immens wichtig. Wenn es etwas lärmt, sagt er zu Fremden häufig den Satz: „Ich höre schwer. Wenn ich nachfrage, liegt es nicht an Ihnen, sondern an mir.“ Er macht sein nicht gleich sichtbares Handicap selbst zum Thema, damit die anderen Bescheid wissen, „aber es darf die Arbeit nicht beeinträchtigen“. Denn: „Inklusion hin oder her – ich könnte meinen Job nicht machen, wenn ich keine Diskussionen mit mehreren Leuten oder keine emotionsgeladenen Gespräche führen könnte.“

Den Traumberuf seiner Jugend musste er abhaken. Eigentlich wollte er im Flottenmanagement auf einem Flughafen arbeiten. Er versuchte es zunächst per Praktikum. „Ich war auf dem Rollfeld unterwegs, meine Hörgeräte pfiffen dermaßen, das ging nicht“, erinnert er sich – und kann heute sogar darüber lächeln.

