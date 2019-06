Wurzen

Eine Ära geht zu Ende: Mit einem Festgottesdienst im Dom St. Marien haben die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinden St. Wenceslai Wurzen und Kühren-Burkartshain am Sonntag ihren langjährigen Gemeindekantor verabschiedet. 33 Jahre lang wirkte Kirchenmusikdirektor Johannes Dickert, der am 21. Juni seinen 66. Geburtstag beging, in Wurzen und prägte hier das kulturelle Leben.

Vor Wurzen wirkte Dickert als Kantorkatechet in Hartha

Eigentlich wollte der im Chemnitzer Stadtteil Grüna geborene Dickert zunächst Orgelbauer werden und lernte deshalb nach seinem Schulabschluss den Beruf des Möbeltischlers. Im Anschluss studierte er Kirchenmusik in Dresden, absolvierte ferner eine pädagogische Zusatzausbildung in Katechetik, Religionswissenschaften und Christenlehre. Von 1977 bis zu seinem Dienstantritt in der Muldestadt 1986 wirkte Dickert als Kantorkatechet der Kirchgemeinde Hartha.

Mit Leidenschaft am Dirigentenpult: Bereits 1986 rief Johannes Dickert die Jugendkantorei ins Leben. Quelle: Frank Schmidt

Wie Pfarrer Alexander Wieckowski jetzt im aktuellen Gemeindebrief schrieb, floss mit Dickert vor allem großes Engagement und Herzblut in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. So rief der Kirchenmusikdirektor bereits 1986 die Jugendkantorei ins Leben, die heute noch Gottesdienste und Konzerte bereichert. „Eindrucksvoll waren und sind die großen Konzerte mit vielen Sängern und Orchester im Dom und Johannes Dickert am Dirigentenpult.“. Von seiner immensen Arbeitsleistung und dem Organisationstalent zeugen unter anderem die Jahresprogramme, betonte Wieckowski.

Dickert bleibt als Domherr und Ehrenamtler erhalten

Dickert leitet aber nicht nur die Jugendkantorei, sondern ebenfalls die Domkantorei, den Posaunenchor, die Wurzener Kurrende und den Kammerchor Capella Sancti Wenceslai sowie das Kammerorchester St. Wenceslai. Am 14. Juni 2009 verlieh das Domkapitel dem Kirchenmusikdirektor den Ehrentitel Domkantor. Darüber hinaus ist er seit 2010 Domherr.

Für all seinen Einsatz in den vergangenen drei Jahrzehnten dankte ihm nunmehr die Kirchgemeinde mit dem Festgottesdienst sowie dem anschließenden Kaffeetrinken in der Stadtkirche St. Wenceslai. Für Pfarrer Wieckowski hinterlässt Charakterkopf und Gemeindekantor Dickert tiefe Spuren. „Als Gemeindeglied, Kirchenvorsteher, Ehrenamtler und Domherr bleibt er uns erhalten.“

Am 18. August wird Nachfolgerin eingeführt

Wie berichtet, tritt Maoru Oyamada zum 1. August seine Nachfolge an. Die 35-jährige Oyamada stammt aus Tokio und lebt seit 2010 in Deutschland. Ab 2013 studierte sie Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Nach ihrem Bachelorabschluss arbeitete Oyamada in der Evangelische-Lutherischen Kirchgemeinde Taucha-Sehlis-Dewitz und freut sich schon auf den Wechsel nach Wurzen. „Mein Motto ist: Kirchenmusik soll offen für alle sein.“ Ihre feierliche Amtseinführung findet übrigens am 18. August ebenfalls mit einem Gottesdienst statt

Von Kai-Uwe Brandt