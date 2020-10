Festkonzert des Landkreises Leipzig auf Youtube und Facebook

Landkreis Leipzig

Das Festkonzert des Landkreises Leipzig zum Tag der Deutschen Einheit geht in diesem Jahr online über die Bühne. Eigentlich sollten die Klänge des Leipziger Symphonieorchester (LSO) am 3. Oktober das Thallwitzer Kulturgut erfüllen. Doch auf Grund von Corona hatte der Landkreis den Termin schon frühzeitig abgeblasen. Stattdessen trafen sich die Musiker vor wenigen Tagen im „Goldenen Stern“ in Borna, um das Programm einzuspielen und aufzuzeichnen.

Das Ergebnis ist ab 3. Oktober auf der Homepage und auf der Facebookseite des Landkreises sowie auf dem neuen youtube-Kanal der Kreisbehörde zu sehen.

Unter der Leitung von Dirigent Andreas Mitschke erklingen „Die Hebriden“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy, die 5. Sinfonie in B-Dur von Franz Schubert und das Andante festivo für Streicher und Pauke von Jean Sibelius. Auf eine Festrede von Landrat Henry Graichen ( CDU) zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit müssen die Landkreis-Bewohner auf diese Weise ebenfalls nicht verzichten.

Von sp