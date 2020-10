Feuer frei für Gasnetz im Schmölen bei Bennewitz

Bennewitz/Schmölen

Ein Jahr lang haben die Bauarbeiten das Schmölener Straßenbild geprägt. Am Donnerstag ging in dem Bennewitzer Ortsteil mit dem „Anfackeln“ die neue Gas- und Glasfaserinfrastruktur in Betrieb. Die Kooperation dafür zwischen Mitnetz Gas und der Grimmaer Web+ Phone GmbH gilt als Pilotprojekt.

Ein Highlight auf Sparflamme

Für die Fackel wurde die Gasleitung unter der Kreuzung angezapft. Quelle: Thomas Kube

Anzeige

Dem Bürgermeister wurde die Aufgabe zuteil, per Knopfdruck die Fackel zu entzünden. Bagger sei er für den Start von Baumaßnahmen schon gefahren, nun könne er eine neue Erfahrung hinzufügen, schmunzelte Bernd Laqua (parteilos): „Ich hoffe, Schmölen steht danach noch.“ Es dauerte 15, 20 Sekunden, bis sich das Gas, für das die Leitung auf der Kreuzung Altenhainer Straße/Am Berg angezapft worden war, entzündete. „ Gas alle?!“, witzelte jemand im Publikum. Dann loderte es meterhoch aus dem Edelstahlzylinder. „Normalerweise“, erklärte Jörg Lange, Bauverantwortlicher bei Mitnetz Gas, „wird die Fackel im Hochdrucknetz eingesetzt, um Leitungen zu entspannen.“ Hier war sie, auch wenn nur auf Sparflamme, das Highlight, das das Ende der Bauarbeiten signalisierte.

Langer Weg zu moderner Infrastruktur

Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben sich von den 294 Schmölener Haushalten 157 für einen Gasanschluss entschieden und 172 für einen Glasfaseranschluss. „Wir freuen uns, dass die Schmölener nun endlich mit Erdgas heizen und kochen und schnelles Internet nutzen können“, sagte Laqua. „Lange und unermüdlich haben wir als Gemeinde darauf hingearbeitet. Unsere Einwohner können nun von einer modernen Infrastruktur profitieren.“

Anfangs hatte sich das Interesse der Bürger, die bisher auf Flüssiggas, Öl oder Holzpellets setzten, an einer zentralen Gasversorgung in Grenzen gehalten. Als Mitnetz 2017 für einen Netzanschluss warb, fanden das Angebot nur 39 Haushalte attraktiv. Nicht genug, dass sich der Aufwand für den Gasversorger gelohnt hätte. Laqua ließ nicht locker, brachte Mitnetz und Web+Phone an einen Tisch. Bei einer zweiten Einwohnerversammlung 2018 brach das Eis. „Es ist wichtig, dass ein Bürgermeister da ist, der die Fäden zusammenhält und auch mal fragt, wo das Problem liegt“, betonte Lange.

Zum Anfackeln hatte Mitgas an die Kreuzung Altenhainer Straße/Am Beg eingeladen. Hier fand vor einem Jahr auch der erste Spatenstich statt Quelle: Thomas Kube

Netzstart zu Beginn der Heizperiode im Zeitplan

Im Herbst 2019 dann der Baustart. Und bereits seit dem ersten Quartal 2020 wurden die ersten Hausgasanschlüsse in Betrieb genommen – zum Anfackeln waren es 115, die restlichen folgen in Kürze. „Wir liegen sehr gut im Zeitplan“, sagte Lange. Der sieht ein Ende der Arbeiten zu Beginn der Heizperiode vor. Verzögerungen aufgrund der Coronakrise habe es keine gegeben. „Aber auch so war diese Ortsnetzerschließung mit Querung von Gewässern und Bundesstraße 107 sowie der Überwindung felsigen Bodens herausfordernd“, zog Lange Bilanz. „Dank der guten Zusammenarbeit der beteiligten Unternehmen und der Gemeinde haben wir das jedoch gemeistert.“ So habe man die bereits früher für den Abwasserkanal in den zur Mulde zu felsigen Untergrund gefräste Vertiefungen nutzen dürfen. „Das hat auch Kosten gespart.“

Kilometerweise Leitungen verlegt

Insgesamt verlegte Mitnetz über 6500 Meter Gasverteilungsleitungen mit Durchmessern von 100 und 50 Millimetern und einer Druckstufe von einem bar. Zeitgleich baute Web+Phone rund 11.000 Meter Leerrohrsysteme für das Glasfasernetz sowie neun Glasfaserverzweiger. Die Verlegung im Bündel war dabei eine neue Vorgehensweise. Den Tiefbau für die Verlegung der Gasleitung im Horizontal-Bohrspülverfahren führte die Haakshorst Rohrtechnik aus Eilenburg aus. Die Arbeiten für alle Netzanschlüsse ( Gas und Glasfaser) sowie Tiefbauleistungen am offenen Graben für die Glasfaserhauptleitung oblagen Web+Phone. „Verlegung in 1,30 Meter Tiefe, Abstände einhalten – das war für uns Neuland“, sagte Web+Phone-Geschäftsführer Martin Flechsig. Mit dem Ergebnis zeigte er sich zuzufrieden. „Wir werden bei 180 Glasfaseranschlüssen rauskommen, das ist bei knapp 300 Haushalten eine gute Quote.“

Bürgermeister wünscht sich weitere Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit bedeutete für die Firmen weniger Kosten, für die Schmölener nur einmal Straßensperrung, nur einmal Lärm. Bürgermeister Laqua möchte die Erfolgsgeschichte deshalb auch weiterschreiben. „Ich würde mich freuen, wenn wir 2021, wenn wir mit der Breitbanderschließung in den geförderten Gebieten im Wurzener Land beginnen – das wird in unserer Gemeinde in Zeititz und Leulitz sein –, auch Gas mit verlegen können. Wir haben Mitnetz bereits angesprochen. Die Antwort steht noch aus.“

Ein gemeinsames Foto zum Abschluss einer gelungenen Kooperation: (v.l.) Jörg Lange (Mitnetz Gas), Bürgermeister Bernd Laqua und Martin Flechsig (Web+Phone). Quelle: Thomas Kube

Von Ines Alekowa