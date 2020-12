Brandis

Dichter Rauch in Brandis: Bei einem Wohnhausbrand ist am Samstag mindestens ein Mensch verletzt worden. 45 Feuerwehrleute rückten gegen Mittag zu dem Einfamilienhaus im Herzen der Stadt aus. Wie ein Reporter vor Ort berichtete, schlugen Flammen aus den Fenstern heraus und an der Außenfassade des Gebäudes.

Das Haus soll von einem älteren Ehepaar bewohnt sein. Der Mann sei in Sicherheit gebracht worden und kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in eine Klinik. Zum Löschen des Feuers setzten die Kameraden der Wehren aus Brandis, Beucha und Polenz auch eine Drehleiter ein. Anwohner sollten Türen und Fenster wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen halten, hieß es.

Von Frank Schmidt/jhz