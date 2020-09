Feuer in Röcknitzer Milchviehanlage: 70 Feuerwehrleute retten Tiere

Thallwitz/Röcknitz

Großbrand am Dienstag in der Milchvieh- und Bullenmast Röcknitz: Mitarbeiter des Betriebes, die vom Mittagessen kamen, bemerkten eine Rauchentwicklung in gelagerten Strohballen. Unverzüglich alarmierten sie die Feuerwehr. Kurz nach 12 Uhr rückten die ersten Einheiten an. Mit jeder Menge Wasser und Schaum nahmen sie den Kampf gegen die Flammen auf.

Erklärtes Ziel war es, das Übergreifen des Feuers auf benachbarte Ställe zu verhindern. Etwa zwei Stunden nach Eintreffen der Wehren konnte Thilo Bergt vom Katastrophenschutz der Stadt Wurzen vorsichtig Entwarnung geben: „Es ist uns gelungen, den Tierbestand zu retten. Dafür ein großes Kompliment an die Kameraden.“

Anzeige

Funkenflug erschwerte die Löscharbeiten

Die Löscharbeiten gestalteten sich alles andere als einfach. Wie Einsatzleiter Michael Ferl von der Feuerwehr Thallwitz sagte, mussten die Kameraden in drei Abschnitte aufgeteilt werden, um Glutnester gleich an mehreren Stellen abzulöschen: „Der Wind frischte auf und sorgte für Funkenflug. So brannten nicht nur die Ballen, sondern auch Maissilage und gehäckseltes Stroh.“

Weitere LVZ+ Artikel

Im gesamten Wurzener Land, selbst in der Stadt Wurzen, heulten die Sirenen. In Spitzenzeiten waren 70 Frauen und Männer im Einsatz. Die Wehren kamen aus Röcknitz, Thallwitz, Böhlitz, Großzschepa, Falkenhain, Thammenhain, Altenbach und Wurzen. Der Planet glühte. In der Nähe der Brandstellen herrschten gefühlt Temperaturen von nahezu 100 Grad Celsius.

Kameraden gingen an ihre Grenzen

Die schwitzenden Einsatzkräfte mussten an ihre Grenzen gehen. Spätestens drei Stunden nach Ausbruch des Feuers hatten sie jedoch das Gröbste geschafft. Die Rauchentwicklung nahm immer mehr ab. Kollegen in ihren Radladern beförderten das abgelöschte Stroh aus der Gefahrenzone. Frank Cziborra, Maschinist von der Thallwitzer Wehr, atmete auf.

In den zurück liegenden Stunden hatte Cziborra alle Hände voll zu tun: Um Wasser bereitzustellen, zapfte er erst das Rückhaltebecken des Betriebes an. Nachdem dieses binnen einer Viertelstunde leer gepumpt war, sorgte der Maschinist für eine Schlauchleitung zum Ortshydranten: „Zudem haben die Wehren bis zu 5000 Liter Wasser auf den Autos dabei – so kommen wir hin.“

Von Haig Latchinian