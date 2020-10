Feuer in Wurzener Wohnhaus – vier Bewohner verletzt

Wurzen

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage mussten Feuerwehrleute in Wurzen zum Brand in einem Mehrfamilienhaus ausrücken. Entzündeten sich die Flammen am 15. Oktober im Keller eines Gebäudes in der Eilenburger Straße und mussten neun Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, geriet am Montagabend in der Marienstraße eine Wohnung im zweiten Obergeschoss in Brand. In dem Haus aus der Gründerzeit befindet sich eine traditionsreiche, beliebte Bäckerei.

Verstärkung musste angefordert werden

Gegen 18 Uhr heulten die Sirenen in Wurzen. Wenig später trafen die Kameraden mit dem ersten Löschauto und der Drehleiter vor Ort ein. „Bereits von der Straße aus sahen wir in der Wohnung den grellen Lichtschein. Außerdem hatten wir es mit einer starken Rauchentwicklung zu tun“, sagte Einsatzleiter Thilo Bergt. Weil er beizeiten abschätzen konnte, dass er mit seinen Kollegen an die Kapazitätsgrenze kommen würde, forderte er Verstärkung an.

Anzeige

Einsatzleiter Thilo Bergt von der Wurzener Feuerwehr. Quelle: Archiv

Über die Leitstelle wurden daraufhin die Wehren aus Burkartshain und Nemt alarmiert. Insgesamt waren somit 32 Retter verfügbar. Da sich noch vier Bewohner, eine 85-jährige Frau und ein gleichaltriger Mann sowie eine 59-Jährige und ein 44-Jähriger, in dem Haus befanden, konzentrierte sich die Feuerwehr zunächst darauf, diese übers Treppenhaus in Sicherheit zu bringen, was auch gelang: „Die Betreffenden haben alles richtig gemacht, indem sie in ihren Wohnungen gewartet hatten“, lobte Stadtwehrleiter Jürgen Jahn.

Vier Bewohner dem Rettungsdienst übergeben

Wegen der giftigen Brandgase würden gerade ältere Menschen ungeschützt im schlimmsten Falle schon nach wenigen Atemzügen ohnmächtig, erläutert Jahn. Deshalb sei es wichtig, bei Qualm im Treppenhaus nicht unbedacht die Wohnungstür zu öffnen. „Die meisten Brandopfer sterben nicht durch das Feuer, sondern durch den Rauch.“ In Wurzen kamen die Wehren rechtzeitig und hatten sofort Fenster geöffnet. Alle vier Bewohner wurden dem Rettungsdienst übergeben.

Nun konnten die Trupps mit drei C-Rohren den Brand bekämpfen. Bei den direkten Löscharbeiten wechselte sich ein Dutzend Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz ab. Aktiv wurden die Kameraden nicht nur in der brennenden Wohnung, sondern auch in der darüber liegenden: „Die Wohnung war zum Glück leer. Wir mussten dort den Fußboden an zwei Stellen öffnen, um auszuschließen, dass sich Glutnester bildeten“, sagte Bergt.

Sehr gutes Zusammenwirken der Retter

So konnte das Übergreifen des Feuers verhindert werden. Weil im Haus selbst kein Strom mehr anlag, musste per Drehleiter ausgeleuchtet werden. In Schuttmulden trugen die Feuerwehrleute verrußte, zum Teil noch glimmende Gegenstände nach unten. Im Hinterhof wurde das Brandgut gesammelt und gelöscht. Zeitgleich verfolgten Passanten von der Straße aus das Geschehen. Zu Behinderungen der Einsatzkräfte kam es nicht. Einsatzleiter Bergt lobte das sehr gute Zusammenwirken aller Beteiligten.

Die Polizei ist am Tag danach vor Ort, um die Brandursache zu ermitteln. Quelle: Haig Latchinian

Gegen 21 Uhr konnten sie in ihre Depots zurück kehren. Zuvor traf der Gerätewagen des Feuerwehrtechnischen Zentrums ein. Die Kollegen nahmen sämtliche kontaminierte Schutzmasken in Empfang. Auch die schmutzigen Uniformen der Retter wurden eingeladen, um sie alsbald zu reinigen. „Die Kameraden bekamen noch vor Ort Ersatzkleidung, um zu verhindern, dass durch Ausdünstungen toxische Rußpartikel eingeatmet werden“, betont Stadtwehrleiter Jahn, dem die Gesundheit der Truppe wichtig ist.

Brandursache noch unklar

Die ausgebrannte Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar, informierte Polizeikommissar Philipp Jurke. Warum das Feuer ausbrach, ist noch ungeklärt. Auch die Höhe des Sachschadens sei derzeit nicht bekannt. „Es wurden Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen“, so der Sprecher. Am Tag danach schauten sich Wurzener das Haus von außen an. Sie äußerten ihr Bedauern und hofften auf baldige Genesung der Bewohner.

Von Haig Latchinian