Wurzen

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr in Wurzen: Gegen 0:22 Uhr wurden die Retter laut Polizei zu einem Einfamilienhaus in der Straße des Friedens gerufen. Ein Blitz hatte in das Gebäude eingeschlagen, der Dachstuhl war daraufhin in Flammen aufgegangen.

Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen. Das Haus blieb trotz des Einsatzes bewohnbar. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Von RND/LVZ