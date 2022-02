Wurzen

Stiller Alarm in der Nacht zu Donnerstag: Nur wenig später gegen 23.15 Uhr rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Brand in der Friedrich-Ebert-Straße aus. Unweit der Ringelnatz-Grundschule und der Kindereinrichtung „Knirpsenland“ stand die erst im Juli des Vorjahres eingeweihte Bücherzelle in Flammen. „Als wir ankamen, war leider nichts mehr zu retten“, berichtet Thilo Bergt, einer von fünf Floriansjüngern, die den Brand rasch löschten.

„Wir können froh sein, dass nicht mehr passierte“, so der Vize-Kreisbrandmeister des Inspektionsbereiches Wurzen. Denn zu diesem Zeitpunkt sorgte bereits der böige Wind für Funkenflug im Wohngebiet und trug die brennenden Buchseiten fort. Angesichts der Tatsache, dass das ehemalige Telefonhäuschen weder einen Stromanschluss hat noch anderweitig Gründe für das Feuer vorliegen, geht der Fachmann von Brandstiftung aus.

Tauschzentrale entstand Mitte 2021 als Jugendprojekt

Eben dieser Ansicht ist auch Thomas Schumann. Die Errichtung der kleinen Tauschzentrale ging seinerzeit auf Initiative des Fraktionsvorsitzenden der unabhängigen Wählergemeinschaft „Bürger für Wurzen“ zurück. „Ich bin maßlos enttäuscht und zugleich geschockt“, sagt der 48-Jährige. Mit so einer Tat, fügt er an, erlange man keinen Heldenstatus, sondern nur tiefe Verachtung. „Falls der Täter ein Held sein will, sollte er sich umgehend stellen und für den Schaden geradestehen.“

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte die Tauschzentrale nicht gerettet werden. Durch den böigen Wind bestand zudem die Gefahr, dass die Flammen auf die benachbarten Grundstücke übergreifen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Die öffentliche Ausleihstation in Miniaturformat entstand Mitte 2021 als Jugendprojekt, welches durch die Unterstützung des Kinder- und Jugendrings Landkreis Leipzig, des Jugendfonds des Landkreises sowie vieler Spender aus der Wurzener Bevölkerung umgesetzt werden konnte. Vor allem Kinder und Jugendliche gingen beim Aufbau mit Eifer ans Werk, sorgten für die Inneneinrichtung und das äußere Erscheinungsbild. Schumann selbst organisierte die gut 280 Kilogramm schwere Bibliothek. Beim Familienurlaub in Wernigerode entdeckte er das ausrangierte Häuschen der Deutschen Post in einem Garten, kaufte es dem Besitzer ab und brachte es an die Mulde.

Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen

Die Stadt Wurzen kümmerte sich zudem um die Platzgestaltung. Das Areal wurde durch den Bauhof gepflastert und mit einer Bank versehen. Später sollten Bäume, Büsche oder eine Pergola den Standort begrenzen. „All das hat der Brandstifter in nur einer Nacht vernichtet“, sagt Schumann und dankt den Feuerwehrkameraden für ihren Einsatz. Sie hätten verhindert, dass nicht mehr passierte.

Von Kai-Uwe Brandt