Feuerwehren Naunhof und Beucha bei Laubenbrand in Albrechtshain

Naunhof/Albrechtshain

Zu einem Brand einer Gartenlaube musste am Sonntagmorgen die Brandschützer der freiwilligen Feuerwehr ausrücken. Aus bisher unbekannter Ursache stand in Albrechtshain ein Häuschen auf einem Privatgrundstück in der Beuchaer Straße in Flammen. Die Laube brannte vollständig nieder. Zum Einsatz kamen Kameraden der Wehren aus Naunhof und Beucha, die gegen 7.15 Uhr alarmiert worden waren. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitgeteilt hat, wird nunmehr wegen Brandstiftung ermittelt. Dafür soll ein Experte zum Einsatz kommen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Von LVZ