Feuerwehrverband kritisiert fehlende Lehrgänge in Katastrophenschutzschule Nardt

Landkreis Leipzig

Der Kreisfeuerwehrverband im Landkreis Leipzig vertritt mehr als 5000 Kameradinnen und Kameraden in 141 Ortswehren. Welche Probleme aktuell anstehen, was gut läuft und welche Forderungen es gibt, erklärte Verbandschef David Zühlke jetzt in einer Pressemitteilung.

Pandemie-Auswirkungen: Leider seien durch die Corona-Situation viele Ausbildungsdienste und Veranstaltungen verschoben oder abgesagt worden und „dadurch ist das gesellschaftliche Miteinander auf der Strecke geblieben“. Genau das spiele jedoch eine große Rolle bei der Feuerwehr.

Gleichzeitig musste stets die Einsatzbereitschaft gesichert werden. „Feststellend kann man sagen, dass bisher keine Feuerwehr im Landkreis Leipzig die Einsatzbereitschaft abgemeldet hat“, so Zühlke. Er habe „Hochachtung vor allen Kameradinnen und Kameraden, die zu jeder Uhrzeit und bei Wind und Wetter aus dem Bett springen müssen und ganz selbstlos für andere Menschen im Einsatz sind. Dafür gebührt ihnen unser größter Dank.“

Leichter Mitgliederzuwachs

Mitgliederentwicklung: Die Zahl der aktiven Mitglieder in den Feuerwehren ist leicht angestiegen. Das sei ein kleiner Lichtblick. Das Ehrenamt ist entscheidend, „ohne diesen persönlichen Einsatz aller geht es nicht.“ Dafür müssten gute Voraussetzungen geschaffen und auch weiter investiert werden.

Der Kreisfeuerwehrverband unterstützt seit Jahren Jugendfeuerwehren. Quelle: Feuerwehr/Mike Köhler

Der Kreisfeuerwehrverband und die Kreisjugendfeuerwehrleitung wollen weiterhin finanzielle Mittel, Weiterbildungen und Seminare für ihre Mitglieder zur Verfügung stellen. So erhalte zum Beispiel seit diesem Monat jede neu gegründete Jugend- oder Kinderfeuerwehr einmalig 250 Euro.

Allerdings könnten nicht nur die Feuerwehren für die Gewinnung neuer Mitglieder verantwortlich sein. „Es bedarf der stärkeren Unterstützung durch die jeweiligen Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Stadt- und Gemeinderäte und aller anderen politischen Verantwortungsträger, um das System der Freiwilligen Feuerwehren stabil zu halten und auch auszubauen“, sagte der Verbandschef.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Werbung für Feuerwehrtechnisches Zentrum

Nach Kritik und Diskussionen über Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ): „Aus meiner Sicht hat sich das FTZ mit seinen Mitarbeitern zum Positiven entwickelt.“ Hinweise, Anregungen, Beschwerden und auch viele positive Aspekte von der jährlichen Befragung der Feuerwehren zum Qualitätsmanagement des FTZ mit beiden Standorten seien von den Verantwortlichen und Mitarbeitern des Eigenbetriebes aufgenommen und umgesetzt worden. „Vielleicht sei es in naher Zukunft möglich, dass alle Kommunen und deren Feuerwehren das Dienstleistungsangebot annehmen. Der Kreisfeuerwehrverband werde weiterhin dafür einstehen und werben.“

Zusammenarbeit mit dem Landkreis: Diese wird als „außerordentlich gut“ bewertet. Landrat Henry Graichen (CDU) und Kreisbrandmeister Nils Adam haben „immer ein offenes Ohr, ohne viel Bürokratie und auf gleicher Augenhöhe können wir auf kurzem Dienstweg vieles für unsere ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden im Landkreis erreichen“. Unter anderem konnte gemeinsam die Förderrichtlinie für Jugendfeuerwehren 2018 ins Leben rufen werden. Dabei stellt der Landkreis jährlich 6000 Euro für die Jugendfeuerwehren zur Verfügung. Der Betrag werde auf zwölf Jugendfeuerwehren nach Antrag verteilt.

David Zühlke lobt die Zusammenarbeit mit der Landkreisverwaltung. Quelle: Mike Köhler

Kritik zur Landesfeuerwehrschule

Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Nardt: Auch in diesem Jahr könne diese Schule wieder nur sehr wenige Lehrgängen im ehrenamtlichen Bereich zur Verfügung stellen. „Dieser Umstand ist leider nicht mehr nachvollziehbar und unseren ehrenamtlichen Kräften nicht mehr vermittelbar. Viele Gespräche wurden auf unterschiedlichsten Ebenen geführt, aber anscheinend sind diese alle erfolglos geblieben. Es ist auch kein Zustand mehr, wenn Feuerwehren Jahre auf Führungslehrgänge beziehungsweise spezielle Lehrgänge wie ABC warten müssen. Hier sind besonders unsere Landespolitiker in der Pflicht, an diesem unsäglichen Thema schnellstmöglich etwas zu unternehmen“, sagte Zühlke.

Lesen Sie auch In Großzschocher: Hier werden die künftigen Berufsfeuerwehrleute ausgebildet

Eine erste Möglichkeit wäre die Kooperation mit den Berufsfeuerwehren im Freistaat, sodass weitere Lehrgänge im Bereich der Berufsfeuerwehren durchgeführt und dadurch Plätze an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule frei werden. Dies würde die Feuerwehrschule erheblich entlasten und Kapazitäten für Lehrgänge im ehrenamtlichen Bereich schaffen.

Eine weitere Möglichkeit wäre, Lehrgänge in den Verantwortungsbereich der Landkreise zurückzugeben und diese mithilfe der hauptamtlichen Kräfte der Berufsfeuerwehren in den vorhanden Feuerwehrtechnischen Zentren durchzuführen. Dafür müsste der Freistaat jedoch die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen.

Von lvz