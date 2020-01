Brandis startet mit kollektiven Höhenfeuerwerk ins Jahr 2020

Einer langjährigen Tradition folgend hat die Stadt Brandis mit einem Höhenfeuerwerk im Herzen der Stadt das neue Jahr begrüßt. In einer Neujahrsansprache, der mit einem Hauch Wahlkampf für den Posten des Bürgermeisters versehen war, über den die Bürger am 17. Mai zu entscheiden haben, lobte Amtsinhaber Arno Jesse (SPD) die Erfolge in 2019.