Kulturbetrieb Wurzen ist Gastgeber für Filmfestival „Leo Liese“

Wurzen

Die Stadt Wurzen, konkret der Kulturbetrieb war in diesem Jahrbereits zum 13. Mal Gastgeber des Kinderfilmfestivals „Leo Liese“. Etwa 1200 Mädchen und Jungen aus Grundschulen und Kindereinrichtungen der Ringelnatzstadt sowie erstmals aus der Pestalozzi Oberschule haben sich im großen Saal des Schweizergartens als Veranstaltungsort gut ein Dutzend verschiedene Filme und Filmanimationen explizit für Kinder und Jugendliche angesehen.

Motto: Superheldinnen und Superhelden

In diesem Jahr stand das Festival unter dem Motto „Superheldinnen und Superhelden“. Damit wollte man die Frage in den Raum stellen, was es heißt, super zu sein, oder ein Held mit Superkräften. „Dabei sollte beleuchtet werden, ob man als Held beispielsweise fliegen können muss oder ob man dafür tatsächlich ganz viele Muskeln braucht“, sagte Christoph Marx vom Landesfilmdienst Sachsen mit Sitz in Leipzig. „Natürlich nicht, denn es gibt so viele Helden im Alltag, die Courage zeigen. Und damit haben wir uns klar positioniert, für Dialog und Engagement, weil sich heutzutage die Leute immer weniger verstehen.“ Schlussendlich haben alle das Recht auf ein Superheldendasein. „Das ist ein Begriff, den wir gerne verwenden, auch wenn die Helden in den Filmen oftmals übertrieben dargestellt werden, was aber so gewollt ist, um die Alltagshelden hervorzuheben“, fügte Marx ergänzend an. Genau diese Fragen spielen zudem in Frage- und Gesprächsrunden eine Rolle, die im Anschluss der Filmvorführungen stattfanden. Bei dieser Gelegenheit wollen die Kinder natürlich auch wissen, wie so ein Film, insbesondere die Filmanimationen gemacht werden. Und dafür haben sich die Veranstalter Filmemacher eingeladen, die aus erster Hand darüber erzählen.

Filmbeirat will unterhalten und Bildung

Was die Organisation des Leo Liese Filmfestivalsangeht, so räumt Marx ein, komme man langsam an die logistischen Grenzen. „Wir haben vor Jahren mit zwei Festivaltagen begonnen und heben diese Jahre erstmals ein Programm für fünf Tage, das täglich von bis zu 300 Kindern und Jugendlichen genutzt wurde. Von der Seite her ist die Bilanz überaus positiv zu werten.“ Doch damit verbunden sei auch ein altersgerechtes Rahmenprogramm, welches mit verschiedenen Angeboten auf den Hof hinter dem Schweizergarten lockt. In diesem Kontext lobte Marx die „enge und sehr gute Zusammenarbeit“ mit dem Filmbeirat der Stadt Wurzen“. Dem gehören vor allem Pädagogen aus den Schulen und Kindereinrichtungen an. „Der aktive und regelmäßige Kontakt dorthin ist für uns eine hohe Wertschätzung, die wir für unsere Arbeit im Filmbeirat erfahren“, freute es Bettina Kretzschmar vom Kulturbetrieb. Denn: „Wir wollen unterhalten, aber auch Bildung“, fügte Marx an. „Deshalb werten wir gemeinsam das abgelaufene Filmjahr aus und machen uns Gedanken über neue Filmprojekte“, betonten Kretschmar und Marx einhellig. „Dabei geht es uns um Qualität und Inhalte der Filme, aber auch um das schon erwähnte Rahmenprogramm. Denn es ist immer wieder schwierig ein Rahmenprogramm zu schaffen, welches alle Altersgruppen anspricht und nicht jedes Jahr das gleiche Angebot ist.“

Angebot soll ganzes Wurzener Land erreichen

Trotz des immensen Organisationsaufwandes strebt der Kulturbetrieb eine Ausweitung des Filmfestivals an. „Wir denken daran, auch Kindereinrichtungen und Schulen aus dem gesamten Wurzener Land für das Leo-Liese-Filmfestival zu erreichen“, kündigte Kretzschmar an.

Von Frank Schmidt