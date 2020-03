Spektakuläre Verfolgungsjagd: Torgauer Einbrecher flüchtet nach Wurzen

Torgau/Wurzen

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd hat sich am Samstag ein Einbrecher mit der Torgauer Polizei geliefert. Bei Thallwitz, auf dem Weg nach Wurzen, verliert sich die Spur des Mannes. Mittlerweile ermittelt die Kripo.

Einen Einbrecher stellt die Polizei

Begonnen hatte alles in einer Torgauer Werkstatt. Unbekannte brachen dort am Samstag ein Fenster auf und drangen in die Geschäftsräume ein. Sie entwendeten einen E-Scooter des Typs BMW X2 City sowie eine Automatikuhr im unteren vierstelligen Wert. Kurz nach Mitternacht kontrollierten Polizisten einen Mann in der Eilenburger Straße. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen vor Ort ergaben sich Hinweise, dass der 19-Jährige mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnte. Das Diebesgut hatte er jedoch nicht dabei.

Hinweise auf einen Komplizen verdichten sich

Außerdem ergaben sich bei der Kontrolle weitere Hinweise auf einen zweiten Mann, den die Polizei bereits durch andere Diebstahlsdelikte kennt. Wegen dieser Annahme fuhren die Beamten die nähere Umgebung ab. Gegen 1.30 Uhr sahen sie im Kreuzungsbereich Sindelfinger Straße/ Eilenburger Straße einen schwarzen SUV.

Der Fahrer: der polizeibekannte zweite Mann. Als er die Beamten sah, gab er sofort Gas, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Trotz mehrfach gesetzter Anhaltesignale flüchtete der Mann auf der B 87 stadtauswärts in Richtung Eilenburg. Mit seinem Wagen raste der Mann durch die Ortslagen Mockrehna und Doberschütz. Während der Verfolgung gelang es den Beamten sowohl den Fahrzeugtyp als auch die Kennzeichen des Fahrzeugs zu erfassen.

Fluchtwagen einen Tag zuvor in Grimma gestohlen

Es handelt sich bei dem SUV wahrscheinlich um einen Hyundai Tucson, der einen Tag zuvor (Freitag, 27. März) bei einem Diebstahl in Grimma gestohlen wurde. Auch die Kennzeichen waren gestohlen und gehörten nicht an den SUV.

Die Verfolgungsjagd ging nun auf der B 87 weiter. In Höhe des Abzweigs Sprotta hatte die Polizei eine Straßensperre errichtetet. Dem flüchtenden Fahrer gelang es, die Sperre zu umfahren und die Fahrt auf der B 87 und anschließend auf der S 11 in Richtung Wurzen fortzusetzen. In der Ortslage Thallwitz verloren die Beamten den SUV schließlich aus den Augen. Bei der anschließenden Suche setzte die Bundespolizei sogar einen Hubschrauber ein. Doch auch mit seiner Hilfe konnte das Fahrzeug mitsamt seinem Fahrer nicht mehr gefunden werden. Die Außenstelle der Kriminalpolizeiinspektion in Torgau hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Von lvz