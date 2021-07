Finanzamt Grimma mit neuem Leiter

Landkreis Leipzig

Personeller Wechsel an der Spitze des Finanzamtes Grimma: Michael Fricke heißt der neue Vorsteher, der am Donnerstag offiziell in sein Amt eingeführt wurde. Der Präsident des Landesamtes für Steuern und Finanzen, Karl Kröll, beglückwünschte Fricke zu seiner neuen Aufgabe. Bereits am 1. April hatte der Jurist seinen Dienst an der Mulde angetreten.

Zwölf Jahre Leiter am Finanzamt Eilenburg

Michael Fricke wurde 1963 in Hanau geboren, studierte in Frankfurt Rechtswissenschaft und kam im Jahr 2000 nach Sachsen, wo er anfangs vor allem im westlichen Teil des Freistaates wirkte. Stationen waren unter anderem Finanzämter in Chemnitz und Zwickau. Zuletzt leitete Fricke zwölf Jahre lang das Finanzamt im nordsächsischen Eilenburg. Frickes Amtsvorgänger Jürgen Stieff, der 2017 nach Grimma kam, wechselte zum 1. März an das Finanzamt Chemnitz-Süd.

Neuer Chef von 270 Bediensteten in der Lausicker Straße

„Offene Kommunikation und gegenseitiger Respekt sind die Schlüssel für ein erfolgreiches Miteinander auf allen Ebenen“, lautet das Motto des neuen Amtsleiters. Das Finanzamt Grimma ist für den gesamten Landkreis Leipzig zuständig. Am Sitz in der Lausicker Straße in Grimma sind 270 Bedienstete beschäftigt.

Fast 700 Millionen Euro Steueraufkommen in Grimma

Im Vorjahr spülte das Finanzamt Grimma 694 Millionen Euro Steueraufkommen in die Landeskasse. Insgesamt wurden 100.000 Einkommen- und Arbeitnehmersteuerfälle und 3800 Angelegenheiten der Körperschaftsteuer bearbeitet.

Von sp