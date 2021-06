Finanzamt Grimma sucht Nachwuchs

Landkreis Leipzig

Nachwuchs für die Steuerverwaltung gesucht: Ab sofort kann man sich für den Einstellungsbeginn 1. September 2022 für eine zweijährige Ausbildung oder ein dreijähriges Studium in der sächsischen Steuerverwaltung bewerben. Sowohl die Ausbildung als auch der Studiengang sind dual aufgebaut, so dass sich die fachtheoretischen Zeiten mit Praxisphasen abwechseln. Nach dem erfolgreichen Abschluss erwartet die Absolventen vorrangig ein Einsatz in einem Finanzamt.

Wie das Finanzamt Grimma mitteilt, können Schülerinnen und Schüler, die gern vorher einen Einblick gewinnen möchten, auch ein Praktikum im Haus absolvieren. Informationen hierzu sind unter www.steuerausbildung.sachsen.de zu finden. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich auch telefonisch direkt unter der Nummer 03437/ 9405638 melden.

Von sp