Firmen im Landkreis Leipzig ächzen unter hohen Spritpreisen

Landkreis Leipzig

Sie brauchen jeden Tag eine Menge Diesel und Benzin: Spedition, Fahrschule, Taxi- und Bus-Unternehmen sowie Baufirmen. Fünf von ihnen berichten hier, wie schwierig es gerade ist.

Spedition: „Wir fühlen uns vom Staat voll und ganz im Stich gelassen“, sagt Stefan Böttcher, Geschäftsführer der gleichnamigen Transporte GmbH aus Frohburg. Die hohen Kraftstoffpreise sind ein „Riesenproblem, das es so noch nie gegeben hat“.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Derzeit klettern die Preise täglich. Er könne die Erhöhung nicht so schnell weiter geben. Dies sei laut Verträgen wenn überhaupt monatsweise möglich. Er habe Kunden, die das Problem sehen, ihre Produkte transportieren wollen und daher auch reagieren. „Aber es gibt eine Schmerzgrenze. Die Firmen haben ja auch ihre Kalkulationen und können irgendwann nicht noch mehr bezahlen“, so Böttcher. Die Situation sei für seinen Betrieb und die gesamte Branche „lebensbedrohlich“.

Bald günstiger, LKW stehen zu lassen

45 LKW und 60 Mitarbeiter gehören zur Böttcher Transport GmbH. Der Spritpreis hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr fast verdoppelt. „Das ist nicht mehr tragbar“, sagt der Geschäftsführer. Bald sei es günstiger, die Laster stehen zu lassen, dann würden aber auch die Geschäfte leer bleiben.

Geschäftsführer Stefan Böttcher: „Das ist nicht mehr tragbar.“ Quelle: Jens Paul Taubert

Seine 40-Tonner sind vor allem in Deutschland unterwegs und „nicht in Grenznähe“. Polen und Tschechien hätten bereits reagiert und die Spritsteuer gesenkt, das finde er sinnvoll. Derzeit kostet in Polen ein Liter Diesel 1,17 Euro und in Tschechien 1,43 Euro. Der Frohburger Unternehmer hofft auf eine baldige Reaktion der Bundesregierung in Sachen Spritsteuer, „sonst sehe ich ganz, ganz schwarz“.

Am 1. April ist der 70. Geburtstag seiner Firma, die in dritter Familiengeneration geführt wird. Eine Feier gibt es nicht, „dafür haben wir jetzt kein Geld“.

Preise lassen sich nicht einfach anheben

Taxi-Unternehmen: „Es ist ’ne Katastrophe! Das kann auf keinen Fall so bleiben“, sagt Tino Eißner, der ein kleines Taxi-Geschäft in Borna betreibt. Zu 90 Prozent lebt er von Krankenhaus-Fahrten und versucht derzeit Touren zu optimieren. Zum Beispiel transportiert er einen Patienten eine dreiviertel Stunde eher in die Klinik nach Leipzig, um einen anderen gleich wieder mit zurück nach Borna nehmen zu können.

Taxifahrer Tino Eißner: „Das kann auf keinen Fall so bleiben.“ Quelle: Nikos Natsidis

Als gelernter Kfz-Mechaniker betreibe er seine Fahrzeuge so effektiv wie möglich und repariert sie auch selbst. „Aber wir sind am Limit.“

1990 kostete ein Liter Diesel 98 Pfennige

Er kann auch nicht einfach so die Preise anheben. Dazu müsse erst der Taxi-Verband aus Dresden neue Verträge mit den Krankenkassen aushandeln und das Verkehrsministerium den Tarifen zustimmen. „Hier muss jetzt schnellstens was passieren“, fordert Eißner.

Fahrschule: „Machen kann ich gar nichts“, sagt Patrick Sommerhalter von der gleichnamigen Fahrschule aus Bad Lausick. Die Preise kurzfristig zu erhöhen, funktioniert nicht, „weil die Schüler einen Vertrag über ein Jahr haben“. Eine spätere Anpassung sei jedoch möglich. Als er 1990 als Fahrlehrer anfing, kostete der Liter Diesel 98 Pfennige, „das wären 49 Cent“.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fahrkarten-Preise werden steigen

Bus-Unternehmen: „Wir haben in der Planung für dieses Jahr einen höheren Dieselpreis veranschlagt, aber dass der so durchs Dach geht, konnte keiner ahnen“, meint Thomas Fröhner, Pressesprecher der Regionalbus Leipzig GmbH. Jeder der 150 Busse seines Unternehmens braucht zwischen 23 und 28 Liter auf hundert Kilometer. Dabei sind die Fahrzeuge pro Jahr Millionen von Kilometern unterwegs.

Frank Czichos, hier am Mikrofon bei einem Bürgerinformationsabend, sorgt sich auch um seine Mitarbeiter, die weit pendeln müssen: Sie brauchen immer mehr Geld aus ihrer Gehaltstüte fürs Tanken. Quelle: Jens Paul Taubert

Die hohen Preise würden nicht dazu führen, dass bestimmte Fahrten eingestellt werden, aber er rechne mit „Anpassungen im Tarif“. Das heißt: Die Fahrkarten-Preise werden vermutlich im Sommer steigen.

Bauen wird immer teurer

Bau-Firma: Das Betonwerk in Bad Lausick mit 160 Beschäftigten liefert Beton in Größenordnung – und der muss transportiert werden, darunter 40 Meter lange und 90 Tonnen schwere Beton-Sonderelemente. Dazu braucht es viel Kraftstoff. Mit dem Einkauf von 30 000 Liter Diesel reicht seine Firma drei bis vier Wochen, sagt Geschäftsführer Frank Czichos.

Pendlerpauschale steigt Die Ausgaben für Mobilität sind gestiegen – das betrifft unter anderem Berufspendler. Wer weiter als 21 Kilometer vom Arbeitsort entfernt wohnt, kann deshalb mit der nächsten Steuererklärung für die einfache Wegstrecke pro Arbeitstag 38 Cent pro Kilometer geltend machen. Zuvor waren es 35 Cent. Dies ist rückwirkend zum 1. Januar 2022 möglich. Das teilte die Verbraucherzentrale mit.

Die aktuellen Kraftstoffpreise seien erschreckend: „Das ist ein Riesenkostenfaktor.“ Geld, das für Investitionen aktuell fehlt. Auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die weit pendeln, trifft das hart: Sie würden immer mehr Geld aus ihrer Gehaltstüte fürs Tanken brauchen.

Lesen Sie dazu auch:

Generell sei die gesamte Rohstoff-Situation „mehr als brenzlig“, beispielsweise beim Stahl. Aber auch Kunststoff, Dämmung, Laminat – überall steigen die Preise. „Bauen wird immer teurer und damit werden Vorhaben wie Sozialwohnungen utopisch“, meint der Unternehmer. Das könne keiner mehr bezahlen.

Von Claudia Carell