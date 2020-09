Fischer-Art gestaltet Kunstbus-Haltestelle in Brandis

Bunt ist sie, die neue Bushaltestelle in der Leipziger Straße in Brandis Geschaffen hat sie der Bornaer Künstler Michael Fischer-Art im Rahmen des Wettbewerbes zum Sächsischen Mitmach-Fonds

Hier ist niemand allein: In der vom Künstler Michael Fischer-Art (r.) entworfenen Haltestelle in der Leipziger Straße in Brandis nahmen am Donnerstag neben Martin Dulig (l.) auch Bürgermeister Arno Jesse und Landrat Henry Graichen Platz. Quelle: Roger Dietze