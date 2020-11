Fischer Wolf will nicht länger Kormorane füttern

Frohburg

Fischwirtschaft oder Naturschutz: Für Udo Wolf, dessen Familienbetrieb die Eschefelder Teiche seit 2008 bewirtschaftet, ist das die Gretchen-Frage. Trotz der bis 2019 erlaubten Vergrämung der Kormorane habe er zuletzt 30 bis 35 Prozent der im Naturschutzgebiet eingesetzten Fische verloren: „Das heißt: Alle drei Jahre Totalverlust. Das muss man sich mal vor Augen führen.“

Unter den aktuellen Bedingungen weiter zu machen, kommt für ihn deshalb nicht in Frage. Im Frühjahr sagte er, er kündige. Der Landkreis Leipzig hat die vor einem halben Jahrtausend zur Fischzucht angelegten Teiche bis Ende Januar 2021 ausgeschrieben. „Eine nachhaltige Teicherhaltung sowie die Erhaltung und Verbesserung des Vogel- und Naturschutzgebietes sind dabei gleichrangige Ziele“, heißt es im Ausschreibungstext.

Beides zu vereinbaren, habe in der Praxis zuletzt nicht mehr funktioniert, sagt Wolf. Ob er sich deshalb noch einmal bewirbt? Er ringt mit sich. Immerhin geht es um 60 Prozent Wasserflächen, die ihn, seine Frau Katrin und Sohn Thomas ernähren sollen.

Udo Wolf am Großteich. Quelle: Jens Paul Taubert

Udo Wolf sieht sich ausgebootet

„Ich halte es für tapfer, jetzt einen neuen Fischer zu suchen. Der hat dieselben Probleme wie wir“, sagt Udo Wolf. Mehrere Millionen Euro seien in die Instandsetzung und Pflege der Teiche geflossen – „und jetzt sagen sie: Fischwirtschaft tschüss! Das geht doch nicht“. Die Wolfs kennen die zwischen Frohburg und Eschefeld gelegenen Teiche, heute ein Vogelschutzgebiet von europäischem Rang. Der Großvater war dort ab 1926 Fischereimeister, der Vater hat zu DDR-Zeiten dort gearbeitet. Fischzucht und Vogelschutz hätten sich in all den Jahrzehnten miteinander vertragen, sagt Udo Wolf. Wäre dem nicht so, das wertvolle Schutzgebiet hätte gar nicht entstehen können.

Über Jahre schon setzt die Trockenheit den Teichen zu. Quelle: Jens Paul Taubert

Erlaubnis zum Vergrämen kam zu spät

„Wir haben die Teiche 2008 nur unter der Prämisse übernommen, wir dürfen die Kormorane vergrämen. Sonst wären wir nicht hingegangen“, blickt Wolf zurück. Jahre habe er gebraucht, um den Pflegerückstand im Gebiet aufzuholen. Der Fischertrag sei in den ersten Jahren „ordentlich“ gewesen, sprich minus 20 Prozent Verlust: „Normal sind zehn bis zwölf Prozent.“ Die Zahl der Kormorane sei von Jahr zu Jahr gestiegen; inzwischen blieben sie das ganze Jahr und delektierten sich ausgiebig an dem, was Wolfs an Fisch großzuziehen gedenken.

Kormorane in ausgewählten Zonen und auf wenige Stunden begrenzt mit Schrot zu stoppen, war 2019 noch unter Aufsicht der Vogelschutzwarte Neschwitz möglich. „Die Erlaubnis, am Großteich zu schießen, kam 2020 erst im Mai. Da waren die Messen gelesen.“ 300 Kormorane habe er allein am Großteich gezählt. In diesem Jahr setzte er hier deshalb keine Fische ein, bestückte auch Streckteich, Kinderteich, Straßenteich und Neuteich nicht. „Unter diesen Bedingungen kann ich nicht arbeiten.“ Lediglich Ziegelteich und Vorwärmer nutzt er zurzeit, um nicht zu riskieren, dass Fördergelder für die Entschlammung rückgezahlt werden müssen.

Eine Familie, die für und von der Fischerei lebt: Thomas, Katrin und Udo Wolf (von links). Quelle: Ekkehard Schulreich

Das Wie weiter? an den Eschefelder Teichen zu klären, gab der Landkreis Leipzig – er übernahm das Gebiet vor einigen Jahren und investierte erheblich, etwa in die Wasserzuführung - vor einem Jahr drei Gutachten in Auftrag: ein ornithologisches, ein hydrologisches und ein fischereifachliches. Zentrale Frage: Wie lassen sich Fischzucht und Vogelschutz vereinbaren? Er habe, sagt Udo Wolf, daran mitgewirkt: „Was drin steht, erfahre ich nicht. Mit mir wird nicht mehr geredet.“

Schwarzhalstaucher kehren zurück

„In diesem Jahr haben – erstmalig seit 2015 wieder – zwei Paare Schwarzhalstaucher erfolgreich auf dem Großteich gebrütet“, sagt Bernd Heinke, im Umweltamt des Kreises für Natur- und Landschaftsschutz verantwortlich. Die Teiche zählten zu den bedeutendsten Brutgebieten dieser Art im Freistaat. Ferner zogen mehr als zehn Brutpaare Lachmöwen und mindestens fünf Flussseeschwalben-Paare Junge groß.

Letztere brüteten im vergangenen Jahr erstmalig hier im Schutzgebiet. „Alle Teiche, ausgenommen die 2018 entschlammten, waren in den vergangenen vier Jahren mit Wasser gefüllt“, so Heinke. Im vergangenen Herbst und Winter habe es allerdings kaum Wasser gegeben, sodass Altteich und Töpferteich im Sommer vollständig trocken fielen. „Das Niederschlagsdefizit und die hohen Verdunstungsverluste haben das Aufstau-Defizit in den Teiche vergrößert.“

2018 ließ der Landkreis Schlamm aus dem Großteich holen und abfahren. Quelle: Jens Paul Taubert

Bewirtschaftung wählen, die Wasser spart

Vom Eigentümer bis zu den Naturschutzvereinigungen seien sich alle einig, dass durch die Bewirtschaftung und durch die Grundinstandsetzung die Teiche erhalten werden konnten, so Heinke. Strittig sei das Wie in Zeiten zunehmender Trockenheit und wachsender Fischverluste durch Kormorane. Es gelte, wassersparende Bewirtschaftungsmodelle zu entwickeln. Der Großteich könne künftig „nicht mehr jedes Jahr abgestaut werden. Die fischereiliche Bewirtschaftung der Teiche unterhalb des Großteiches ist zukünftig, wie in der Vergangenheit unter Ausschluss der Intensivwirtschaft, nicht eingeschränkt.“ Wie man Kormoran-Vergrämung und Vogelschutz am Großteich unter einen Hut bekomme, sei noch nicht abschließend geklärt, aber: „Wir wollen fischereiliche Bewirtschaftung im Gebiet halten.“

Fischerei soll im Schutzgebiet bleiben

Das bestätigt Hendrik Fölsch, Sachgebietsleiter Hochbau und Liegenschaften des Landkreises. Er bescheinigt Udo Wolf zudem eine Zusammenarbeit, die „immer konstruktiv und lösungsorientiert“ war. Es gehe deshalb mitnichten darum, den Familienbetrieb auszubooten. Und auch nicht darum, wie es sich manche Naturschützer wünschten, die Eschefelder Teiche statt dessen einem Naturschutzverein zu übertragen – so geschehen an den Haselbacher Teichen im nahen Thüringen, wo der Nabu nun Regie führt. Es gebe Interessenten, aber keine Absprachen. „Alle im Rahmen des Verfahrens eingehenden Bekundungen werden gleichermaßen behandelt. Ziel ist es, das bestmögliche Konzept für die Teichkette umzusetzen.“

Wolf : Fünfstellige Verluste

Udo Wolf ringt mit sich. Auf 80 000 Euro beziffert er seine Verluste allein im vergangenen Jahr. Ersetzt habe man ihm nur einen Teil. „So wie es zuletzt lief, dass wir unsere Fische als Vogelfutter aussetzen, geht es nicht länger“, sagt er. Neben den Eschefelder Teichen kümmert sich Wolf um die ähnlich problematischen Rohrbacher Teiche, um den Breiten Teich in Borna, die Ossaer Teiche, die Teiche in Kleinbeucha, Oelzschau und Otterwisch.

Hintergrund Der Landkreis hat seit der Übernahme rund 5,4 Millionen Euro in die Sanierung und Instandhaltung der Teichkette investiert. Dazu zählen die Instandsetzung der Stützwasserzuführung aus der Wyhra und Entschlammungsmaßnahmen am Großteich, am Vorwärmer und am Streckteich. Erneuert wurden Rohrleitungen, Ständer und feste Brut-Inseln im Großteich. Mittelfristig ist die Entschlammung von Straßen-, Neu- und Altteich angedacht.

