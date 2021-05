Fitness mit Teststation: Studios im Muldental machen Pläne für die Öffnung

Grimma/Beucha

Fast wäre Ron Haferkorn zu früh dran gewesen. Denn der Geschäftsführer des topfit Muldentaler Fitness- & Gesundheitsclubs ging davon aus, den Außenbereich seiner Nimbschener Fitnesseinrichtung bereits am Donnerstag wieder öffnen zu können. Schließlich liegt dann – voraussichtlich – die Inzidenz im Landkreis Leipzig den fünften Tag in Folge unter 100.

Auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte das Landratsamt jedoch, dass vor Sonntag weder die Fitnessstudios noch die Gastronomie in ihren Außenbereichen öffnen dürften. „In Dresden wird dies gerade feinabgestimmt. Wir gehen davon aus, dass uns am Freitag alle Details vorliegen werden“, informiert Vize-Behördensprecherin Belinda Reg’n. Erst wenn der Landkreis Leipzig fünf Werktage (Sonn- und Feiertage zählen nicht) unter der magischen Grenze von 100 liegt, darf am übernächsten Tag mit Lockerungen gerechnet werden.

„Es ist der nackte Wahnsinn, der uns nun schon über mehrere Monate hinweg verfolgt“, macht Haferkorn seiner Verzweiflung angesichts der komplizierten Regeln Luft. Nun immerhin hofft er, am Montag die ersten seiner Mitglieder begrüßen zu können, nachdem sein Team im Lockdown ausschließlich medizinisch notwendige Behandlungen durchführen durfte. Zumindest seinen 100 Quadratmeter großen Außenbereich, den Haferkorn im ersten Lockdown inklusive neuer Geräte angelegt hatte, will er dann aufmachen.

Fitnessstudio als Testcenter

„Um unseren Mitgliedern den Besuch so bequem wie nur möglich zu machen, haben wir den Antrag gestellt, zeitnah als Testcenter fungieren zu können. Sie könnten sich dann gleich bei uns vor Ort testen lassen und müssen nicht zuvor in ein Drive In-Testzentrum fahren oder sich einen externen Testtermin besorgen“, so Haferkorn.

Dass möglichst viele Mitglieder wieder den Weg nach Nimbschen finden, ist des Geschäftsführers größter Wunsch für die Zeit nach der Pandemie. Dass es nicht alle jener 400 sein werden, die davor regelmäßig in Nimbschen schwitzten und ihre Muskeln stählten, stehe bereits fest. „Es gab bereits einige Abmeldungen“, berichtet Haferkorn und nennt als Stichwörter eine unsichere Jobsituation und Inflationsängste. „Dies bedeutet, dass vor uns keine leichte Zeit liegt. Wir werden Corona zwar ganz sicher überleben, müssen aber die Arschbacken fest zusammenkneifen.“

Das Glas ist halb voll

Auf keine einfachen Zeiten stellt man sich auch im Beuchaer In Motion-Fitnesscenter ein. „Die Pandemie neigt sich im Sommer dem Ende entgegen und damit in einer Jahreszeit, in der in der Fitnessbranche allgemein weniger los ist“, erläutert Inhaber Jörg Messirek. „Nach rund sieben Monaten, in denen die Branche komplett ruhte, muss man damit rechnen, dass überlebende Studios etwa eineinhalb Jahre benötigen werden, um wieder das Vor-Corona-Niveau zu erreichen“, gibt sich Messirek realistisch.

Hoffnung immerhin schöpft der Beuchaer Fitnessstudio-Inhaber aus dem Umstand, dass die Corona-Krise bei so manchem Zeitgenossen den Wunsch geweckt haben könnte, mehr für die eigene Gesundheit zu tun. Zudem könnte sich auch das gestiegene Bedürfnis, das eigene Immunsystem zu stärken, positiv für die Branche auswirken. „Ich würde die aktuelle Situation deshalb so formulieren, dass das Glas nicht halb leer, sondern halb voll ist“, so Jörg Messirek.

Wiederöffnung am 31. Mai

Entsprechend optimistisch wolle er die kommenden Wochen und Monaten angehen, zumal er im ersten Lockdown über eine viertel Million Euro in neue Geräte sowie eine neue Sauna investiert habe. „Nicht weil wir etwa übermütig gewesen wären, sondern weil vielmehr die Planungen für diese Investition in jene Zeit zurückreichen, in der auch wir nicht mit dem Auftauchen eines solchen Virus gerechnet haben“, so Jörg Messirek. Sofern es die Inzidenz-Zahlen dann zulassen, wolle er sein Studio am 31. Mai öffnen.

„Wir möchten vor der Wiedereröffnung aber Klarheit darüber haben, unter welchen Bedingungen wir öffnen dürfen und wie viele Leute sich dann bei uns pro Quadratmeter aufhalten dürfen.“ Bis dahin gebe es noch viel zu tun, um für die Gäste des In-Motion ein sehr sicheres Hygiene-Konzept präsentieren zu können, welches derzeit mit einem Sicherheitsbeauftragten erarbeitet werde.

Geschenke für treue Mitglieder

Jene, die dem Beuchaer Fitnessstudio die Treue gehalten haben, dürfen sich an ihrem ersten Trainingstag auf ein Willkommensgeschenk freuen. „Schon allein das Packen dieser Geschenke nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass wir, selbst wenn wir es wöllten, gar nicht eher als am 31. Mai öffnen könnten“, so augenzwinkernd der In Motion-Inhaber.

Von Roger Dietze