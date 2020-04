Flammen in der Wildnis von Wurzen – Feuerwehr rückt binnen 24 Stunden erneut aus

Wurzen

So wie am Montag der Tag für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wurzen mit Sonnenaufgang begann, nämlich mit einem Blaulichteinsatz, so neigte er sich auch zum Sonnenuntergang. Nachdem die Floriansjünger schon früh mitten in der Altstadt zu tun hatten, mussten sie gegen 19.45 Uhr buchstäblich in der Wildnis von Wurzen einen Brand löschen.

Große Herausforderung für kleines Feuer

Dabei stelle ein vergleichsweise kleines Feuer in einer verwilderten Gartenanlage westlich des Dehnitzer Weges die etwa 15 Floriansjünger vor eine große Herausforderung. Und die bestand darin, dass es zum Brandherd in der völlig verwilderten und teils zugewucherten Kleingartenanlage, keine Zufahrt gab. Das betroffene und nur schwer zugängliche Areal befindet sich zwischen der Bahnstrecke und dem Gelände des Kleingartenvereins „Dehnitzer Weg“.

Stellplatzsuche für Löschfahrzeug

Während ein Vortrupp zu Fuß loszog, um die Lage zu erkunden, suchten die Einsatzkräfte für ihre Fahrzeuge nach einem geeigneten Standort, von wo aus zum Brandherd eine Löschwasserleitung aufgebaut werden konnte. Dieser Standort bot sich auf dem sehr engen Radweg neben dem Wurzener Mühlgraben an.

Nachdem die Wasserversorgung hergestellt war konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Quelle: Frank Schmidt

Von da aus waren noch gut 100 Meter Löschwasserleitung querfeldein zu verlegen. Allerdings erwies sich das als sehr zeit- und kräftezehrend. Zudem brach die Dunkelheit herein. Gleichwohl vom Einsatzleiter Tim Rasser über Funk insofern Entwarnung gegeben wurde, dass trotz weithin sichtbarer Rauchwolke keine Gefahr für ein Ausbreiten des Feuers bestehen würde.

Brandstiftung sehr wahrscheinlich

Zur Brandursache hat die Polizei erste Ermittlungen aufgenommen. Aber an einen Zufall des Brandes wollte keiner der Einsatzkräfte glauben, sodass von Brandstiftung ausgegangen werden müsse.

Von Frank Schmidt