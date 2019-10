Fledermaus-Abend sorgt für volles Gotteshaus in Altenbach

Bennewitz/Altenbach

Ganz im Zeichen der Fledermäuse stand der Abend in der Altenbacher Kirche, zu dem der Verein Dorfkirche-Altenbach am Samstag eingeladen hatte. Für diese Veranstaltung konnte er Katharina Wollschläger und Franziska Rudolph, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen der Ökostation Borna Birkenhain, gewinnen, die sich seit Jahren mit dem Fortbestand von Fledermäusen befassen.

Viele waren in die Altenbacher Kirche gekommen, um etwas über Fledermäuse zu erfahren. Quelle: René Beuckert

Immer weniger Fledermäuse

„Wir haben die Baumaßnahme der Fassaden-Sanierung an der Altenbacher Kirche begleitet und sind deshalb mit den Fledermäusen im Objekt vertraut“, sagte Katharina Wollschläger. Sie erzählte, dass der Erhalt der Fledermäuse besonders wichtig sei, da diese immer seltener würden. Das sei auf die Nahrungssituation zurückzuführen, denn es gebe immer weniger Insekten. „Territorial gesehen, verzeichnen wir tatsächlich weniger Fledermäuse. Ich beschäftige mich seit etwa acht Jahren mit den Tieren und habe eine rückläufige Population festgestellt. Das Quartier für die Fledermäuse ist deshalb ebenso wichtig, die eine trockene und eher ruhige Behausung bevorzugen“, ergänzte Franziska Rudolph.

In der Altenbacher Kirche haben sich Fledermäuse einquartiert. Quelle: René Beuckert

Doppelwandiger Turm bietet Schutz

André Rotter vom Altenbacher Verein freut sich über die rege Beteiligung der Dorfbewohner an der Veranstaltung. „Wir laden mehrmals im Jahr zu verschiedenen Anlässen in die Dorfkirche ein. Bei der Begutachtung des Glockenturms vor der Sanierung 2015 sind die Quartiere der Fledermäuse entdeckt worden. Das Besondere ist, dass der Turm zweiwandig aufgebaut ist und die Tiere diesen Hohlraum nutzen. Daraufhin wurden die Einflugschneisen bei der Sanierung mit Betonfertigteilen gesichert“, so Rotter. „Der Verein möchte mit dieser Veranstaltung zu einem besseren Verständnis über die Fledermäuse beitragen.“

Mit Mythen aufgeräumt

In ihrem Vortrag räumte Franziska Rudolph mit Mythen über die Fledermäuse auf. „Viele Leute verbinden Negatives mit den Tieren und meinen, dass diese in die Haare fliegen, den Menschen das Blut aussaugen oder sogar die Verkündung des Bösen sind. Dabei haben sie viele Ähnlichkeiten mit den Menschen. Sie gebären lebendige Jungtiere, die sie säugen, und pflegen soziale Kontakte, um nur zwei Beispiele zu nennen.“

Solche Veranstaltungen nicht missen wollte Besucherin Rosemarie Hofmann. „Ich weiß, dass in der Kirche Fledermäuse beheimatet sind, und wollte deshalb Genaueres über diese Tiere erfahren.“ Sonja Weber meinte, die Veranstaltungen stellten eine Bereicherung im Dorfleben dar. „Mit den Fledermäusen in der Kirche bin ich erstmals vor einigen Jahren in Berührung gekommen. Als die Turmfalken beringt wurden, ist mir der Fledermaus-Kot aufgefallen. Da bin ich neugierig geworden. Um mehr über die selten zu sehenden Tiere zu erfahren, bin ich heute hier.“

Von René Beuckert