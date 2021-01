Flexibles Jugendmanagement hat neues Büro in Bad Lausick

Bad Lausick

Das Flexible Jugendmanagement Landkreis Leipzig ist jetzt sichtbarer im Bad Lausicker Stadtbild: In der Straße der Einheit 12 bezog das Team ein neues Büro. Von hier aus wollen Cornelia Klingner, Ulrike Läbe, Macus Stöver & Co. landkreisweit Projekte mit Jugendlichen initiieren, unter anderem zu Jugendbeteiligung, Sport, Erinnerungs- und Jugendkultur.

„Wir haben das Corona-Jahr genutzt, um uns in neuen Wänden einzurichten“, so Cornelia Klingner. „Das neue Büro soll in Zukunft auch als Ort fungieren, an dem Jugendliche ihre Projekt- und Planungstreffen durchführen können. Deshalb war uns die zentrale Lage und eine einladende Atmosphäre wichtig.“

Solange die Pandemie-Beschränkungen andauern, arbeitet das Team verstärkt digital mit den Jugendgruppen. „Wir haben ein Vielzahl an Projekten und Treffen mit Jugendlichen erfolgreich in den digitalen Bereich verlegen können", sagt Ulrike Läbe. „Trotzdem freuen wir uns darauf, irgendwann wieder reale Begegnungen zu ermöglichen und Projekte, gerne hier bei uns im Büro, zu planen.“

Kontakt: Telefonnummer 034345/521082; E-Mail info@fjm-lkleipzig.de; Internet https://www.fjm-lkleipzig.de; Facebook https://www.facebook.com/flexiblesjugendmanagement.landkreisleipzig; Instagram https://www.instagram.com/fjm_landkreisleipzig/

Von es