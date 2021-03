Fliegende Klassenzimmer in Brandis

Brandis

Hoch her ging es am Wochenende am Gymnasium Brandis: Per Sattelschlepper und Ladekran schwebten am Sonnabend drei neue Klassenzimmer auf das Gelände an der Poststraße ein. Als Interim sollen die Räume am Sportplatz für mehr Kapazität im Schulalltag sorgen. „Es ist geplant, die Interimslösung für fünf Jahre stehen zu lassen“, erklärt Bürgermeister Arno Jesse.

Förderantrag ist längst gestellt

Der Brandiser Bildungscampus mit Grundschule, Oberschule und Gymnasium genießt ein sehr hohes Ansehen und prägt damit auch den Ruf der Stadt. Dementsprechend ist er bei Schülerinnen und Schülern als Lernort gefragt. „Dem müssen wir Rechnung tragen und uns eben mit Interimslösungen behelfen“, so Jesse. Der Stadtrat hatte sich bereits im Juni 2019 in einem Grundsatzbeschluss für eine mittel- und langfristige Entwicklung des Campus‘ samt Erweiterungsbauten ausgesprochen.

Oberstes Ziel ist dabei die qualitative Absicherung der 4,5-zügigen Beschulung der weiterführenden Schulen. „Ein Förderantrag ist längst gestellt, ob aber überhaupt in den nächsten Jahren im Freistaat Fördergelder für Schulhausbau zur Verfügung stehen, ist nach letzten Informationen sehr fraglich“, sagt der Bürgermeister und betont: „Natürlich können wir solche Projekte ohne Förderungen nicht stemmen.“ In den anstehenden Haushaltsberatungen solle deshalb überlegt werden, welche Alternativen jenseits der Fachförderung zur Verfügung stehen. „Fakt ist“, so Jesse, „wir brauchen hier eine Entscheidung.“

Ausblick: Ab dem neuen Schuljahr findet Unterricht auch in diesen Fertigmodulen statt. Quelle: Ines Alekowa

Die Container sollten ursprünglich bereits in den Sommerferien 2020 aufgestellt werden, aufgrund des langwierigen Genehmigungsverfahrens, das im Stadtrat heftig kritisiert wurde, musste der Termin immer wieder verschoben werden. Aktuell hat die Stadt zur Linderung der Platznot deshalb zwei Klassenräume in der Mehrzweckhalle und im Feuerwehrgerätehaus eingerichtet und käme mit dieser Lösung bis zum Schuljahresende. Mit der Schulleiterin will sich Jesse deshalb abstimmen, ob der nun installierte Interimsbau schon für das laufende Schuljahr eingerichtet oder erst mit Beginn des neuen Schuljahres genutzt werden soll. Der Bau beinhaltet drei Klassenräume sowie die zugehörigen Sanitäranlagen. Eine räumliche Erweiterung um weitere drei Klassenzimmer wäre perspektivisch möglich. Jesse versichert: „Wenn man in den Räumen steht, merkt man keinesfalls, dass sie in Containerbauweise entstanden sind.“

Von Ines Alekowa