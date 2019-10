Springreiter Florian König: Trotz persönlichen Tiefs auf dem Sprung in die Weltelite

Thallwitz/Lossa

Kein Springreiten ohne Auf und Ab. Wer wüsste das besser als Florian König. Dabei ging es für den 26-Jährigen aus Lossa bei Thallwitz sportlich zuletzt nur steil bergauf. Um so härter traf ihn jetzt ein persönlicher Tiefschlag, den er erst noch verarbeiten muss: „Ich habe einen dreijährigen Sohn und einen weiteren im Herzen“, versucht Florian nach vorne zu schauen. Der Optimismus fällt ihm sichtlich schwer.

Seine zu der Zeit noch hochschwangere Partnerin Samanta hatte vor drei Wochen einen schweren Verkehrsunfall. Auf der Straße zwischen Dornreichenbach und Kühnitzsch lag eine Bierflasche. Dieser wollte die junge Fahrerin ausweichen. Dabei hatte sie die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Nissan geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Samanta selbst kam mit dem Schrecken davon. Sie war zunächst vor allem erleichtert, dass ihr Baby unversehrt blieb. Zumindest schien das nach den ersten Untersuchungen so. Doch das änderte sich. Zwei Tage später konnte Samanta ihren ersehnten zweiten Sohn nur tot zur Welt bringen. Die Nachricht sorgte für Bestürzung in der Großfamilie. Annerose (56) und Frank König (57), die das Mühlen-Grundstück bewohnen, haben fünf Kinder. Florian ist der Vierte.

Naturtalent in der Reiterszene

Der junge Pferdesportler gilt als Ausnahmetalent in Deutschland. Er reitet in der Weltelite mit, misst sich mit hochdotierten Profis und feiert bereits Achtungserfolge – und das, obwohl er anders als die meisten seiner Konkurrenten weder Trainer noch Pfleger aufzubieten, geschweige denn dutzende Pferde im Stall stehen hat. Seine Stute Soraja, die auf dem Lossaer Hof das Licht der Welt erblickte, zog er mit eigenen Händen auf.

Sein Parcours im heimischen Garten ist komplett Marke Eigenbau: Sämtliche Ständer und Stangen hat er selbst gewerkelt. Mit Hilfe von Bagger und Trecker stampft Florian derzeit einen riesigen Wall aus dem Boden – ein Nachbau jenes anspruchsvollen Hindernisses, an dem seine Stute zuletzt beim Hamburger Derby scheiterte: „Der vier Meter hohe Hang fällt auf einmal fast senkrecht ab. Die Pferde müssen dort hinunter rutschen. Wahnsinn!“

Zwei Runden beim schwersten der Turnier der Welt

Dass Soraja von der Mühle, so der korrekte Name seines Pferdes, beim Blick in den Abgrund stockte, sei keine Schande, sagt Florian. Er ist sich sicher, dass seine Stute den Abstieg früher oder später gewagt hätte – „Aber nach zweimaligem Zurücktreten bist du nun mal ausgeschieden.“ Und Vater Frank ergänzt: „Florian war in diesem vielleicht schwersten Turnier der Welt vor 25.000 Zuschauern über sich hinaus gewachsen, konnte zwei Qualifikationsrunden meistern.“

Florian König gilt als Spätstarter

Florian war zwölf, als er beschloss, Springreiter zu werden. Bereits sein Vater ritt in jüngeren Jahren. Pferde gehörten also schon immer zum Hof. Und weil Wallach Condor zwischenzeitlich von einem befreundeten Sportler geritten wurde, reiste die Familie oft zu Wettkämpfen, um das Paar anzufeuern. Irgendwann bekam Florian Lust, selber in den Sattel zu steigen: „Papa, ich will auch auf solch großen Turnieren reiten.“

Gesagt, getan. Schon bei den ersten Versuchen erkannte der Vater das Naturtalent seines Filius: „Florian hat sich sofort in die Seele des Pferdes vertieft, seine Reflexe sind außergewöhnlich – er hat, was man nicht erlernen kann“, schwärmt der Vater. Auf Weltcup-Turnieren hört er die Fachmänner immer wieder staunen: Wenn Florian noch ein zweites Pferd vom Schlage einer Soraja hätte, er würde eine große Zukunft haben.

Vordere Platzierungen bei internationalen Turnieren

Leopold soll mal so ein Backup werden. Der Hengst brauche aber noch ein paar Jährchen, um an das Niveau von Soraja heranzureichen. Im Moment ist er noch in der Aufbauphase. Florian hegt und pflegt seine beiden Lieblinge. Jeden Tag trainiert er mit ihnen, putzt und füttert sie. Eigenhändig mistet der junge Mann auch die Boxen aus. Die Trainingspläne erstellt er selbst: Er hat es im Blut, wann seine Pferde eine Belastung brauchen und wann etwas Ruhe.

Der Erfolg gibt ihm Recht. Vordere Plätze, etwa beim Großen Preis von Chemnitz, beim Ascania Pferdefestival, bei der Partner Pferd und den Weltcup-Springen von Lezno und Poznan sind keine Seltenheit. Inzwischen kann Florian mit all den Schleifen, die er auch bei nationalen Titelkämpfen von Burgstädt bis Röhrsdorf ergatterte, den heimischen Wintergarten dekorieren. Mitunter ist bei seinen Triumphen sogar das Fernsehen live dabei. Der Sport lässt den Verkehrsunfall und seine schlimmen Folgen zumindest für einen Moment vergessen.

Kleine, aber feine Anhängerschar

Seine Samanta drückt ihm genauso fest die Daumen wie Vater und Mutter. Auch die Geschwister sind seine größten Fans. Benjamin, der Älteste, ist Softwarearchitekt. Sophia arbeitet als Ergotherapeutin. Martin, der Kunststudent, hat auf dem Hof sein Atelier. Elisabeth ist Fitnessökonom. So sie Zeit haben, jubeln sie ihrem Bruder zu. Es klingt verrückt: Obwohl sich der Hobbyreiter in der Sportwelt schon manche Sporen verdiente, gilt er daheim im 150-Seelen-Ort noch immer als unbeschriebenes Blatt.

Die Bundestrainer Otto Becker und Heinrich-Hermann Engemann luden den Eigenbrötler vom Lande inzwischen zum dreitägigen Training in den Olympiastützpunkt Warendorf/ Westfalen ein. „Es war das erste Mal, dass ich Tipps von Außenstehenden bekam“, sagt Florian. Bei Weltcup-Turnieren startet das Mitglied des Reitvereins Thallwitz für Deutschland, gehört aber keinem Kader an.

Heinrich-Hermann Engemann, Disziplintrainer der deutschen Springreiter. Quelle: dpa

Der junge Mann weiß auch gar nicht recht, ob er das überhaupt will. Klar brauche auch er die Preisgelder, um Hufschmied, Tierärztin und Equipment zu bezahlen. „Aber als Berufsreiter wärst du jedes Wochenende unterwegs. Wie soll das gehen? Ich habe Familie, nicht genug Pferde und außerdem muss ich arbeiten.“ Der gelernte Karosserieinstandhaltungstechniker verstärkt den elterlichen Service für Blockheizkraftwerke.

Gesundheit ist das Wichtigste

Vater Frank ist stolz auf seinen Sohn: „Er springt mit seinen Pferden über 1,60 Meter hohe Hindernisse und bietet den Stars die Stirn – trotz primitiver Mittel!“ Er setze seinen Jungen nie unter Druck. „Wenn er die Stangen reißt und Fehlerpunkte bekommt, ist das nicht schlimm. Hauptsache er kehrt gesund zurück.“ Keine leeren Worte. Der Vater meint es so, wie er es sagt. Erst recht nach dem Unfall von Partnerin Samanta.

Er wünsche sich nun umso mehr Kinder, sagt der junge Vater. „Die Kleinen sollen von meinem Wissen profitieren.“ Er möchte sie einmal genauso an die Reiterei heranführen, wie es sein Vater einst mit ihm getan hat. „Deshalb will ich den Pferdestall erweitern und mich überhaupt ständig weiterentwickeln.“ Wenn nicht zum Weltmeister, dann – die Kinder würde es irgendwann freuen – vielleicht zum Cowboy. Und der Ort Lossa müsste umbenannt werden ... in Lasso.

Von Haig Latchinian