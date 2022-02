Lossatal/Mark Schönstädt

Die Kommunikation sei äußerst defizitär gelaufen, räumt Landrat Henry Graichen (CDU) ein: „Dafür entschuldige ich mich.“ Er hätte die Einwohnerversammlung schon Mitte Dezember einberufen können, sagt er. Zu diesem Zeitpunkt wusste er bereits, dass sein Amt in Mark Schönstädt (Landkreis Leipzig) 14 Wohnungen für Asylsuchende anmieten lässt. Nun wurde die Bürgerinformation nachgeholt – im Nachbardorf Meltewitz, da der Miniort Mark Schönstädt im Lossatal über keinen vergleichbar großen Saal verfügt.

Mit Schulen in Wurzen im Gespräch

Thomas Pohling vom Ausländeramt: Drei georgische Familien seien gekommen, dazu jeweils eine weitere aus Afghanistan und Libyen. Das machten 13 Erwachsene und zehn Kinder, darunter ein Baby sowie ein Kleinkind.

Von den übrigen Mädchen und Jungen seien sechs im Grundschulalter, zwei müssten die Oberschule besuchen. Man sei mit Einrichtungen in Wurzen im Gespräch, sagt Flüchtlingssozialarbeiterin Luise Franke. Diese Schulen hätten einen Deutschförderschwerpunkt. Zu lösen sei zudem die Frage des Transports. Ein Kinderarzt sei bereits gefunden.

Laut Pohling verfügten die Neu-Mark-Schönstädter über Englischkenntnisse, was die Verständigung erleichtere: „Die Familien waren glücklich, eine, wenn auch spartanisch eingerichtete Wohnung zugewiesen zu bekommen.“ Eigene Dusche, eigenes Klo – nicht zu vergleichen mit der Erstaufnahme und den vielen Nationalitäten auf engstem Raum.

Mark Schönstädter wollen Eigenleistung erbringen

Man habe sich bereits kennengelernt, sagt Dorfbewohnerin Cornelia Hanspach. Unter den neuen Nachbarn seien gut Ausgebildete: von der Mathelehrerin über die Stewardess bis zur Polizistin, vom IT-Experten über den Juristen bis zum Koch. Ehrenamtlich hätten die Mark Schönstädter sowohl Deutschunterricht als auch Kinderspielzeit organisiert. Nur sei es sehr eng. Bei gemeinsamen Aktivitäten trete man sich auf die Füße. Dirk Kiehlmann: „Warum können wir den leerstehenden Konsum nicht nutzen?! Als Begegnungsstätte fürs Dorf?! Wir würden selber zupacken. Arbeitskraft ist da, Technik ist da und Hirn auch.“ Bürgermeister Uwe Weigelt (SPD) tritt auf die Euphoriebremse. Man müsse Regularien beachten.

Landratsamt dankt den Einwohnern

Weigelt informiert darüber, dass vorerst keine weiteren Asylsuchenden nach Mark Schönstädt kämen. Die übrigen Aufzunehmenden, die ursprünglich auch im Wohnblock des 135-Seelen-Ortes einquartiert werden sollten, würden anderweitig in der Gemeinde untergebracht. Es bleibe aber bei den 14 angemieteten Wohnungen in Mark Schönstädt – auch als Reserve, sagt Thomas Pohling.

Ines Lüpfert, im Landratsamt für den sozialen Bereich verantwortlich, dankt den Mark Schönstädtern – Leuten wie Christa Döbler. Sie wohnt im Block mit den Zugezogenen. Die Rentnerin will wissen, wie das mit Hausordnung und Mülltrennung geregelt sei. Die neuen Nachbarn sind Mieter wie alle anderen auch – mit Rechten und Pflichten, lautet die Antwort.

Wohnblock wird bestreift

Die Seniorin erinnert an die Kundgebung der AfD in Sichtweite des Wohnblocks: „Das kam uns bedrohlich vor.“ Sie habe sich schützend vor den Neubau gestellt, als „Omma“, wie sie sagt. Was vonseiten der Sicherheitskräfte getan werde, will Joachim Walter wissen. Das Objekt werde bestreift, so Landrat Graichen. Anträge zu derartigen Aufzügen würden rechtsstaatlich geprüft.

Von Haig Latchinian