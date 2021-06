Förderstopp mitten im Bau: Wie geht es mit dem maroden Kanal in Bennewitz weiter?

Bennewitz

Der Kanalbau in der Dorfstraße in Bennewitz liegt gut im Plan, aber ob das auch bis zum letzten Baubschnitt so sein wird, ist noch offen.

Hintergrund ist ein Erlass des sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft vom 7. Mai. In diesem wird die Sächsische Aufbaubank (SAB) angewiesen, für Ersatzneubauten von Kanälen schon ab 10. Mai bis auf Weiteres keine Fördermittelanträge mehr entgegenzunehmen. Begründet wird dies damit, dass seit lnkrafttreten der Förderrichtlinie 2016 der überproportional hohe finanzielle Bedarf in diesem Bereich durch die im Doppelhaushalt 2021/2022 vorgesehenen Planansätze in Folge der finanzpolitischen Rahmenbedingungen nicht gedeckt ist.

„Die Nachricht erreichte uns am 12. Mai. Wir wurden einfach vor vollendete Tatsachen gestellt“, berichtet René Rätze, Betriebsleiter des Abwasserzweckverbandes (AZV) Muldenaue. Er ist sauer, weil auf diese überraschende Information ein Reagieren nicht mehr möglich war. „Dass es sich bei unserem Kanalbau um ein Gesamtvorhaben handelt, das lediglich in mehrere Bauabschnitte unterteilt wurde, spielt bei der Entscheidung keine Rolle“, sagt er.

Bauvorhaben erstreckt sich über fünf Jahre und fünf Abschnitte

Seit fast genau zwei Jahren baut der AZV in Bennewitz an einem seiner größten Vorhaben in den letzten zehn Jahren. Eine routinemäßige Kamerabefahrung hatte grobe Auswaschungen und stellenweise Scherbenbildung in dem etwa 1934 gebauten Altkanal ans Licht gebracht sowie teilweise zu einem Gegengefälle führende Senkungen. Nun werden zwei Kilometer Mischwasserkanal erneuert. Aufgrund dieses Umfanges wurde die Maßnahme auf fünf Jahre geplant und in fünf Abschnitte gegliedert ­- von der Kläranlage bis zur Feuerwehr, die östliche Dorfstraße, die westliche Dorf- und Leipziger Straße bis zur Brunnengasse, die Leipziger Straße von Brunnengasse bis Tankstelle und schließlich die Leipziger Straße in Richtung alte Muldebrücke.

Man sei trotz des komplizierten Arbeitens auf engem Raum in der nur vier Meter breiten Dorfstraße bis jetzt gut durchgekommen, zeigt sich Rätze zufrieden und lobt auch die gute Abstimmung zwischen Baufirma, Gemeinde und Anwohnern. Inzwischen steht der zweite Bauabschnitt kurz vor dem Abschluss. „Am 5. Juli startet die Straßen- und Tiefbau GmbH Eilenburg mit dem dritten“, kündigt er an. „Dieser Abschnitt wird uns bis zum Sommer nächsten Jahres beschäftigen. Und für diesen haben wir auch noch einen Fördermittelbescheid.“

Kreditfinanzierung als Option

Anders für die Abschnitte vier und fünf. „Denn die SAB hat die 50-prozentige Förderung immer nur abschnittweise bewilligt“, erklärt Rätze. Der Betriebsleiter rechnet nicht damit, dass der Erlass während des gerade erst beschlossenen sächsischen Doppelhaushaltes 2021/22 zurückgenommen wird. „Bis zum nächsten Haushalt könnten wir die Fortsetzung des Vorhabens vielleicht aufschieben, aber dann müssen wir überlegen, ob wir es statt wie bisher zu 50- dann zu 100 Prozent über einen Kredit finanzieren. Da wir als Verband kostendeckend arbeiten, verfügen wir über keine Rücklagen“, erklärt Rätze diese Option. „Die Konditionen sind zur Zeit günstig. Die Banken räumen uns eine Kreditlaufzeit von 40 Jahren ein“, sagt Rätze und betont: „Eine so langfristige Refinanzierung hätte auch kaum Auswirkung auf die Gebühren.“

Technische Probleme nicht zu erwarten

In die ersten drei Bauabschnitte investiert der AZV rund 3,5 Millionen Euro. Wie hoch die Kosten auf der letzten Strecke ausfallen, will Rätze sich noch nicht festlegen. „Wir müssen sehen, wie sich die Preise entwickeln.“ Die gehen wegen Materialknappheit derzeit überall durch die Decke. „Bei uns betrifft es die Kunststoffrohre“, sagt er.

Sollte das Vorhaben zwischenzeitlich auf Eis gelegt werden müssen, würde dies zumindest technisch keine Probleme nach sich ziehen. „In den ersten drei Bauabschnitten erneuern wir die am stärksten beschädigten Abschnitte“, sagt Rätze. „Und da wir an der Kläranlage mit dem Verlegen des neuen Rohrs begonnen haben, das mit 1,20 Meter einen 20 Zentimeter größeren Innendurchmesser als das bisherige hat, fließt Wasser bei Starkregen schon jetzt mit weniger Rückstau zur Kläranlage.“

Von Ines Alekowa