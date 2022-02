Forschungslabor, Märchen und vieles mehr – der Winterferien-Überblick fürs Leipziger Land

Borna

Almut Zimmermann freut sich auf die Ferien – auch wenn sie schon lange nicht mehr in die Schule geht. Die Museumspädagogin begibt sich diesmal mit ihrem Ferienangebot im Bornaer Museum ins Forschungslabor. „Es wird experimentell“, verrät sie.

Auf dem Weg zur Turmspitze müssen die Jungen und Mädchen einige Dinge herausfinden, zum Beispiel an der Forschungsstation „Gold“. Später öffnet sich eine verschlossene Tür nur, wenn ein Rätsel geknackt werden kann.

Anmeldung fürs Forschungslabor

Zwei Monate war das Museum in der Kreisstadt pandemiebedingt geschlossen. An einer weiteren Station sollen die Kinder nun herausbekommen, was sich im historischen Haus seitdem verändert hat. Zudem wird eine Rolle spielen, was die jungen Detektive wirklich interessiert und was sie am spannendsten finden.

Museumspädagogin Almut Zimmermann hat schon viele Veranstaltungen im Bornaer Museum organisiert. Hier zum Beispiel Getreidekunde. Quelle: Yvonne Schmidt

„Forschungslabor Museum“ ist ein Ferienangebot für Hortgruppen, Familien und Neugierige. Eingeladen wird dazu vom 14. bis 18. Februar jeweils um 10 und 13 Uhr im Museum (An der Mauer 2-4). Hortgruppen können auch andere Zeiten vereinbaren. Jeder Schüler zahlt drei Euro. Eine Anmeldung sei unter Telefon 03433/27860 oder per Mail museum@borna.de unbedingt erforderlich.

Kinder inspirieren mit Fragen und Neugier

Die Diplom-Museologin arbeitet schon lange mit dem Museum der Bildenden Künste und dem Grassi-Museum in Leipzig zusammen, seit sieben Jahren ist sie auch in Borna aktiv. „Am meisten inspirieren mich immer wieder Kinder mit ihren Fragen und mit ihrer Neugier“, sagt die Freiberuflerin.

Dies gelte für ganz verschiedene Veranstaltungen. Ebenfalls in den Winterferien bietet sie mit ihrer Kollegin im Schloss Rochlitz die Märchenführung „Von Rapunzel, Aschenputtel und dem süßem Brei“ an – an allen drei Ferienwochenenden jeweils Sonnabend und Sonntag von 14 bis 15.30 Uhr.

Süßer Breit nach der Märchenführung

Dabei wird diesmal der Rapunzel-Turm erkundet und am Ende gibt es für alle süßen Brei. Für dieses Ferienangebot zahlen Erwachsene 9 Euro, Kinder 6,50 Euro inklusive Verkostung des Breis. Auch hier ist eine Anmeldung unter Telefon 03737/4923-10 erforderlich.

Manchmal schlüpft die Museumspädagogin auch in ein Kostüm und agiert als Hofmeisterin mit spitzen roten Schuhen. Quelle: LVZ

„Märchen spielen nach wie vor eine große Rolle“, meint die Pädagogin. Großeltern würden sie gern vorlesen, zudem gibt es gute Neuverfilmungen. Diese alten Geschichten, die oft von Generation zu Generation weitererzählt wurden, „enthalten sowohl Gruselfaktor als auch Gerechtigkeitsempfinden und haben ihren Reiz nicht verloren“, sagt Almut Zimmermann.

Sonderschau über Frauen

Die Museologin arbeitet nicht nur mit und für Kinder. Derzeit bereitet sie die neue Sonderausstellung im Bornaer Museum vor, die sich mit Frauen in der Schwefelgewinnung in der hiesigen Region beschäftigen wird. „Das waren sehr, sehr giftige Anlagen“, weiß sie und hat Zeitzeuginnen dazu befragt. Deren Biografien sollen ein Aspekt der neuen Schau sein. Dabei gehe es auch um das Thema Gleichberechtigung in der DDR. Ausstellungseröffnung ist am 2. März um 17 Uhr.

Weitere Winterferien-Termine im Leipziger Land

Viel los ist allerdings auch anderswo im Leipziger Land – hier finden Sie einen Überblick

Bad Lausick – AWO-Kinder- und Jugendhaus (Telefon 034345 20697, Turnerstraße 1a): 1. Ferienwoche: Mo.-Fr. 10-20 Uhr Projektarbeit Gestaltung des Multimediaraums; 2. Ferienwoche: Mo.-Fr. 10-18 Uhr offener Treff

Borna – Freizeitzentrum (Telefon 03433 208519, Schulstraße 19): 1. Ferienwoche: Mo. 15 Uhr Wir stellen Bruchschokolade her; Di. 14 Uhr Im Topf geht’s rund; Mi. 17 Uhr Gemütliches Schülerkino; Do. 14 Uhr Im Topf geht’s rund; Fr. 14 Uhr Mario-Kart-Turnier; 2. Ferienwoche: Di. 14 Uhr Im Topf geht’s rund; Mi. 17 Uhr Gemütliches Schülerkino; Do. 14 Uhr Im Topf geht’s rund; Fr. 14 Uhr Just-Dance-Nachmittag

Borna – Kinder- und Jugendhaus Gnandorf (Telefon 03433 910018, Raupenhainer Straße 12): Mo.-Fr. täglich frisch zubereitete Speisen für 1 Euro pro Person; 1. Ferienwoche: Mo. 14 Uhr Dein Kiez, dein Platz, dein Foto, Erkundungstour mit Picknick und Kamera (Unkostenbeitrag 1 Euro); Di. 14 Uhr House of Heros, Dein(e) Superheld(in), Selbstdarstellung im Gemeinschaftsbild; Mi. 14 Uhr Karten- und Brettspielturnier, alle gewinnen; Do. 16 Uhr Kino für die Großen ab 12 Jahre; Fr. 15 Uhr Kino für die Kleinen bis 12 Jahre; 2. Ferienwoche: Mo.-Mi. 14 Uhr Dein Haus, Dein Ort, Deine Gestaltung, Farbe & Co., Schönheitsreparaturen für mein Haus; Do. 16 Uhr Lagerfeuer, Leckereien am Spieß und heiße Suppe (Teilnahmebeitrag 2 Euro); Fr. 14 Uhr Kunstschaffende oder bauende Hände?, kreativer Ferienausklang

Borna – Museum der Stadt Borna (An der Mauer 2-4): Für die Angebote ist unbedingt eine vorherige Anmeldung erforderlich unter Tel. 03433 27860, per E-Mail an museum@borna.de oder über das Kontaktformular des Museums auf der Homepage; Kosten: 3 Euro pro Teilnehmendem; 1. Ferienwoche: Mo.-Fr. 10-18 Uhr Forschungslabor Museum, Ferienangebot für Hortgruppen (auch andere Zeiten möglich), Familien und Neugierige

Brandis – Awo-Freizeittreff Mauerwerk (Telefon 034292 516237, Zeititzer Weg 16): Für alle Angebote ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 01573 2242809, per E-Mail an freizeittreff-brandis@ awo-familienzentrum.org oder direkt vor Ort; 1. Ferienwoche: Di. 10-16 Uhr Wir bauen Gartenmöbel aus Paletten für den Freizeittreff, nach dem Schleifen und Streichen kommt das Schrauben und Probesitzen; Mi. 10-16 Uhr Tischtennis-Kicker-Airhockey-Turnier; Do. 10-16 Uhr Upcycling und DIY: Was kann man aus alten Sachen alles machen?, Dazu werden selbst Burger gebacken, gebraten, gestapelt und gegessen; 2. Ferienwoche: Mo. 12-18 Uhr Filmnachmittag mit Chips und Popcorn; Di. 10-17 Uhr Lagerfeuer: Essen über dem Feuer und Stockbrot; Mi. 10-16 Uhr Wir gestalten T-Shirts, Armbänder und Windlichter; Do. 13-18 Uhr Ausflug zum Bowling (Unkostenbeitrag 2 Euro); Fr. 14-20 Uhr Faschingsparty mit Kostüm

Colditz – Bürgercenter Colditz (Tel. 034381 53247, Wettiner Ring 17): für alle Angebote ist eine vorherige Anmeldung erforderlich; 1. Ferienwoche: Mo. 9-14 Uhr Gemeinsames Frühstücken, anschließend Nintendo-Switch-Tag von Mario Kart bis Minecraft; Di. 9-14 Uhr Gemeinsames Frühstücken, anschließend Freundschaftsbänder kreieren und TikTok-Videos; Mi. 9-14 Uhr Gemeinsames Frühstücken, anschließend Tischtennisturnier; Do. 18-20 Uhr Kinoabend im BCC; Fr. 9-14 Uhr Gemeinsames Frühstücken, anschließend Bowlingtag

Frohburg – Schloss Frohburg (Telefon 034348 51563, Florian-Geyer-Straße 1): 1./2. Ferienwoche: zu den Öffnungszeiten Di.-Fr. 8.30-12 und 13-16 Uhr spannende Erlebnisse mit Schlossgeist Frohbi, bei einem Museumsrundgang kann man unter anderem Spielzeug aus Großmutters Zeiten bestaunen. Im historischen Schulzimmer gibt es Einblicke in das Schulwesen um 1900, bei einem Märchenquiz kann man das Schloss kennenlernen.

Grimma – Freizeittreff Fritz (Telefon 03437 944198, Frauenkirchhof 1): Für die genannten Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich; 1. Ferienwoche: Mo. 11-15 Uhr Töpfern von Schalen, Teller oder Tassen; Do. 11-14 Uhr Kratzbilder gestalten, Bilder kratzen und Rahmen dafür gestalten; 2. Ferienwoche: Mo. 11-15 Uhr Keramik: Töpfern von Figuren, Monstern oder Tieren; Do. 11-14 Uhr Masken gestalten - Erschaffen von Fabelwesen, Anmeldung unter kjh-fritz@awo-familienzentrum.org

Grimma – Museum Göschenhaus (Telefon 03437 911118, Schillerstraße 25): Alle Angebote sind für Vorschul- und Schulkinder geeignet, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, Unkostenbeitrag 3 Euro; 1. Ferienwoche: Mi. 9.30-10.30 Uhr Von wegen verstaubt: das Entdeckermuseum; 2. Ferienwoche: Mi. 9.30-10.30 Uhr Wer findet die Schatztruhe?

Grimma – Zwischenraum, Raum für Kreativität, Yoga und Achtsamkeit (Leipziger Platz 9): Alle Angebote sind für Kinder ab 8 Jahren geeignet, Anmeldung erforderlich unter Telefon 0177 2435661, Kursgebühr 20 Euro; 2. Ferienwoche: Es finden zwei Kurse täglich statt, 9-12 Uhr Kindernähkurs 1, 12-15 Uhr Kindernähkurs 2: Mo. Stiftemäppchen nähen; Di. Winterloop nähen; Mi. Fischkissen nähen; Do. Bunte Scrunchies nähen; Fr. Lustige Schlafmasken nähen

Großbothen – Wilhelm-Ostwald-Park (Telefon 034384 7349152, Grimmaer Straße 25): Anmeldung erforderlich unter museum@wilhelm- ostwald-park.de, Unkostenbeitrag 5,50 Euro; 2. Ferienwoche: Mi. 10-14 Uhr Dem Winter auf der Spur – mit uns bist du auf der richtigen Fährte!, Spurensuche über das versteckte Treiben der Tiere im Winter. Es werden Tier- und Bissspuren analysiert, Fährten und Spuren verfolgt und gedeutet, geeignet für Kinder von 6-11 Jahren; Mo.-Fr. 10-17 Uhr Outdoor-Actionbound. Der Bound zwischen „Bits und Bäumen“ umfasst 25 Fragen rund um das Thema Wald (https://wilhelm-ostwald-park.de/de/neuer-actionbound-fuer-teenager)

Kitzscher – Kinder- und Jugendtreff (Telefon 03433 744969, Vereinshaus Trageser Straße 40c): Für alle Angebote begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung bis drei Tage zuvor erforderlich. Ferien-Öffnungszeiten: Mo., Do. 10-16 Uhr, Di., Mi., Fr. 14-20 Uhr; 12. Februar: 15.30-17.30 Uhr Lippenbalsam selber herstellen; 1. Ferienwoche: Mo. 10.30-12 Uhr Gemeinsam frühstücken; Di. und Mi. jeweils 14.30-19 Uhr WiiU-Mario-Kart-8-Turnier; Do. 10.30-13.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen – kochen & essen; Fr. 15-17.30 Uhr Faschingsmasken basteln; 2. Ferienwoche: Mo. 10-14 Uhr KiJu meets Hort; Di. 14.30-19 Uhr Tischtennisturnier; Mi. 14-20 Uhr Offener Treff; Do. 10.30-13.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen – kochen & essen; Fr. 17-19 Uhr Gemeinsam Burger selber machen

Klinga – Klinga Events – Gasthof Schwarzes Ross (Südstraße 4): für alle Angebote wird ein Unkostenbeitrag erhoben, Anmeldung erforderlich unter klinga.events@gmail.com oder Telefon 0176 98500690; 1. Ferienwoche: Mo. 10.30-15 Uhr Willst du Ritter sein?, Holzschwerter selbst gestalten und damit Bühnenfechten lernen, für Kinder ab 6 Jahren, inklusive Mittagessen und Material; Di.-Sa. 10-14 Uhr Theaterspielen macht Spaß!, für Kinder von 6 bis 10 Jahren – Schauspieler und Theaterpädagoge Andreas Steiner entwickelt mit den Teilnehmern kleine Theaterstücke, die den Eltern und Großeltern am Sonnabend gezeigt werden, inklusive Mittagessen; Do., Fr. 16-19 Uhr Theaterworkshop mit Schauspieler und Theaterpädagoge Andreas Steiner, für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren; 2. Ferienwoche: Mo. 10.30-15 Uhr Willst du Ritter sein?, Holzschwerter selbst gestalten und damit Bühnenfechten lernen, für Kinder ab 6 Jahren, inklusive Mittagessen und Material; Di., Mi. 10-15 Uhr Bälle fliegen durch die Luft, Der Ballartist Andrea Baccomo bringt den Teilnehmern bei, mit einem, zwei oder drei Bällen zu jonglieren und zeigt Tricks, die begeistern, für Kinder ab 8 Jahren, inklusive Mittagessen

Kohren-Sahlis – Töpfermuseum (Telefon 034344 61547, Baumgartenstraße 3): 1. und 2. Ferienwoche: Museumsquiz: Gesellenprüfung zu den Öffnungszeiten Di.-Fr. 10-12, 13-16 Uhr, Sa., So. 13-16 Uhr; Porzellanmalen (nur nach vorheriger Anmeldung)

Lunzenau – Schloss Rochsburg (Schloßstraße 1): für alle Veranstaltungen Anmeldung erforderlich unter Telefon 037383 803810 oder per E-Mail an n.wehr@kultur-mittelsachsen.de; 1./2. Ferienwoche: Di., Do. 14 Uhr Was macht der Ritter Günther im Winter?, der Gästeführer nimmt die kleinen Besucher mit auf eine spannende Reise in die Vergangenheit

Nerchau – Kinder-und Jugendhaus „East End“ (Telefon 034382 42598, Jahnstraße 12a): Für alle Angebote ist eine Anmeldung erforderlich per E-Mail an kjh-eastend@awo- familienzentrum.org; 1. Ferienwoche: Mo. 11-17 Uhr Kinobesuch; Di. 15-20 Uhr Bowling; Mi. 11-16 Uhr Besuch des Freizeittreffs Fritz in Grimma; Do. 11-15 Uhr Besuch des Awo-Freizeittreffs Mauerwerk in Brandis; Fr. 11-16 Uhr Besuch des Grimmaer Kinderparadieses; 2. Ferienwoche: Mo.-Fr. 13-17 Uhr Offener Treff

Pegau/Groitzsch – Jugendbüro Pegau/Groitzsch: Alle Angebote gelten für Groitzscher und Pegauer Kinder und Jugendliche, eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0176 87912232 (Jugendbüro Pegau) oder 015901961445 (Jugendbüro Groitzsch) ; 1. Ferienwoche Mo., Di. HipHop-Workshop im Vereinshaus Stadtmühle; Mi. 12-14 Uhr Kinderyoga in der Stadtbibliothek, Mi. 15-17 Uhr Mobiles Natur-Theater, Projektstart in der Stadtbibliothek; Do. 10-15.30 Uhr Badespaß im Riff Bad Lausick; 2. Ferienwoche: Mo.-Mi. 10-14 Uhr Keramik-Workshop, dreitägiger Workshop im Kunstraum MachArt Pegau; Mi. 15-17 Uhr Mobiles Natur-Theater in der Stadtbibliothek; Do. 10-14 Uhr Alpaka-Wanderung im Alpaka-Garten

Rochlitz – Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1): für alle genannten Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter Tel. 03737 492310 erforderlich; 12./13. Februar: Sa., So. 14 Uhr Von Rapunzel, Aschenputtel und dem süßen Brei, Märchenführung für Kinder von 4-12 Jahren; 1. Ferienwoche: Mo.-Mi. 11-16 Uhr zu Gast sind die jungen Alchimisten vom „Freien Gymnasium in Penig“ mit ihren Künsten; Do.-So. 11-16 Uhr Als das Wünschen noch half, Winterferienprogramm mit Märchenquiz und vielen Mitmachaktionen; Sa. 14 Uhr Von Rapunzel, Aschenputtel und dem süßen Brei, Märchenführung für Kinder von 4-12 Jahren; So. 14 Uhr Der Weg zum Ritter, Führung durchs Märchenschloss für Kinder von 4 bis 16 Jahren; 2. Ferienwoche: Mo.-So. 11-16 Uhr Als das Wünschen noch half, Ferienprogramm mit Märchenquiz und vielen Mitmachaktionen; Sa. 14 Uhr Der Weg zum Ritter, Führung durchs Märchenschloss für Kinder von 4 bis 16 Jahren; So. 14 Uhr Von Rapunzel, Aschenputtel und dem süßen Brei, Märchenführung für Kinder von 4 bis 12 Jahren; Kinder, die am 26. und 27. Februar als Märchenfigur verkleidet kommen, erhalten freien Eintritt und einen Becher warmen Kinderpunsch

Wurzen – Kulturhaus Schweizergarten (Telefon 0173 9958809, Schweizergartenstraße 2): Ferienkino im Filmklub, Kartenreservierungen am jeweiligen Filmtag von 9-13 Uhr unter Telefon 03425 8199953 erforderlich; 1./2. Ferienwoche: jeweils Mo. 14 Uhr „Jim Knopf und die Wilde 13“; Di. 14 Uhr „Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt“; Mi. 14 Uhr „Pets 2“; Do. 14 Uhr „Die Unglaublichen 2“

Bad, Theater & mehr

Altenburg – Theaterzelt (Teichpromenade 36): 12., 19. Februar, 16 Uhr, „Rapunzel“, Marionettentheater nach dem Märchen der Brüder Grimm, für Kinder ab 4 Jahren; 22., 23. Februar, 26. Februar 16 Uhr „Guten Tag, kleines Schweinchen“, Gastspiel, Puppentheater mit Anna Fülle vom Theater Kokon nach der Geschichte von Janosch, für Kinder ab 3 Jahren

Bad Lausick – Kur- und Freizeitbad Riff (Telefon 034345 7010, Am Riff 3): In den Ferien täglich 9 bis 22 Uhr geöffnet, Teststation direkt vor Ort

Borna – Jahnbad (Telefon 03433 7778834 Deutzener Straße 29): Ferienöffnungszeiten Mo./Di. 10-21.30 Uhr, Mi. 7-21.30 Uhr, Do. 10-16 Uhr, Fr. 10-13 und 16-21.30 Uhr, Sa./So. 8.30-18 Uhr

Grimma – Geopark Porphyrland: Ferienspaß mit Waldgeist Waldemar unter www.kinderporphyrland.de, wenn das Wetter doch mal einlädt, lieber zu Hause zu bleiben. Dort gibt es Lese- und Spielspaß zu entdecken und Waldgeist Waldemar erzählt Wissenswertes zur Region

Grimma – Kartcenter (Telefon 03437 9363000, Südstraße 80): Fr. 16-20 Uhr, Sa./So. 13-20 Uhr In- und Outdoor-Kartbahn geöffnet

Grimma – Kinderparadies (Telefon 03437 972626, Südstraße 80): Mo.-So. 10-19 Uhr geöffnet, Piratenwelt, Spinnennetz, Hotdog-Rampe, Röhrensysteme, Luftkanonen, Rutschen und Trampoline, Hallen-Hochseilgarten für alle ab 1,30 Meter Körpergröße

Grimma – Schwimmhalle (Telefon 03437 762389, Vorwerkstraße 30c): Ferienöffnungszeiten Mo. 10-16 Uhr und 20-21.30 Uhr (Behindertenschwimmen), Di. 10-19.30 Uhr, Do. 6.30-7.45 Uhr (Frühschwimmen) und 10-21.30 Uhr, Fr. 10-21.30 Uhr, Sa./So. 10-17 Uhr

Röcknitz – Herrenhaus (Tel. 034263 70723, An der Wasserburg 3), Vulkan-Spielplatz Fred Porphyrstein ganztägig frei zugängig

Wurzen – Schwimmhalle (Telefon 03425 856737, Lüptitzer Straße 24): Ferienöffnungszeiten Mo. 9-12 und 13-16 Uhr, Di. 9-12, 13-15 Uhr (Seniorenschwimmen), 17-22 Uhr, Mi. 9-12, 13.30-15.45 und 19.30-22 Uhr; Do. 7-8 Uhr, 9-12, 13.30-15 Uhr (Seniorenschwimmen), 15-22 Uhr; Fr. 13-15.30 und 20-22 Uhr, Sa. 9.30-12 und 13-17 Uhr (öffentliche Spielzeit), So. 8.30-13 Uhr Familienschwimmen

Von Claudia Carell