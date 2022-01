Fotowettbewerb zeigt Reize des Nationalen Geoparks Porphyrland

Landkreis Leipzig/Grimma

Die Bergkirche in Beucha, Steinbrüche und Steilwände, der Rochlitzer Berg oder Hohburgs Kaolinsee: Wer mit Kamera oder Handy auf Jagd nach schönen Motiven im Nationalen Geopark Porphyrland geht, muss nicht lange danach suchen. Und deshalb startete der Trägerverein des Geoparks einen Fotowettbewerb unter dem Motto „Steinerne Orte“. Laien und Profis gleichermaßen waren aufgerufen, ihre Eindrücke in Bildern festzuhalten und aufzuschreiben, was sie an jenem Ort begeistert hat und vielleicht immer wieder magisch anzieht.

Mittlerweile stehen die Preisträger fest, und Vereinspräsident Gerhard Gey sowie Netzwerkmanagerin Rebecca Heinze sind begeistert vom Ergebnis. Leicht haben es die Einsender den Juroren übrigens nicht gemacht. „Ein Foto ist schöner als das andere“, merkte Gey über die Bandbreite der Naturaufnahmen an. Wohl auch deshalb prämierte der Geopark Porphyrland gleich zwei Fotografen mit dem ersten Platz – Christopher Arnold aus Chemnitz für die beleuchtete Bergkirche über dem Kirchbruch Beucha und Michael Tolnai aus Naunhof für den holzgerahmten Kirchbruch Beucha mit der Bergkirche.

Siegerfotos werden zu den neuen Geopark-Werbepostkarten

Die Thallwitzerin Grit Lettner überzeugte indes mit dem Gaudlitzberg bei untergehender Sonne und erhielt dafür Platz zwei. Währenddessen entdeckte die Drittplatzierte Heidrun Verba aus Colditz einen Berggeist am Naturlehrpfad auf dem Rochlitzer Berg, den der Fels und das Wurzelwerk eines alten Baumes formte. „Von den zwölf schönsten Aufnahmen des Wettbewerbs soll ab Januar 2022 ein Jahr lang jeden Monat ein Foto auf der Internetseite des Geoparks Porphyrland, auf Facebook und Instagram veröffentlicht werden“, kündigte Heinze an. Darüber hinaus sind die Siegerfotos zugleich die neuen Geopark-Werbepostkarten.

Ein Motiv und zwei erste Plätze: der Blick auf die Bergkirche Beucha. Links von Christopher Arnold aus Chemnitz aufgenommen und rechts von Michael Tolnai aus Naunhof. Quelle: Christopher Arnold/Michael Tolnai

Grund zur Freude hatte der Verein aber ebenso in eigener Sache, wie die Netzwerkmanagerin noch informierte. So gewann das Kooperationsprojekt des Fördervereins Obstland mit dem Geopark Porphyrland einen der vier Hauptpreise beim Innovationswettbewerb „Sachsen geht weiter.“, der von der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen ausgelobt wurde. Insgesamt 147 Unternehmen der Tourismusbranche hatten sich hieran mit Ideen beworben. Anfang Dezember verlieh dann Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) die Preisgelder in drei Kategorien von 10 000, 15 000 und 25 000 Euro.

Interaktives Familienerlebnis entlang der Obstland-Radroute

Das partnerschaftliche Konzept des Fördervereins Obstland und des Geoparks errang einen der vier Hauptpreise und darf sich nunmehr über 25 000 Euro freuen. „Mit dem Geld soll eine App, also eine Anwendungssoftware, entwickelt werden, die Familien mit Kindern auf der Obstland-Radroute vor spielerische Herausforderungen stellt, bei denen sie aktiv entdecken, forschen, rätseln und verkosten können – und auf diese Weise das größte sächsische Obstanbaugebiet zwischen Grimma, Leisnig und Mügeln mit allen Sinnen erleben“, sagte Heinze.

Entdeckt von Heidrun Verba am Porphyrlehrpfad auf dem Rochlitzer Berg: ein Berggeist im Fels. Quelle: Heidrun Verba

Im Januar soll mit der Ausschreibung der erforderlichen Leistungen begonnen werden. Ziel sei es, die App bis Ende 2022 zu entwickeln, gibt Geopark-Präsident Gey den zeitlichen Rahmen vor. Zudem hätten sich die beiden Partner regionale Mitstreiter für die fachliche Begleitung ins Boot geholt, erwähnte er zum Schluss. „Das sind die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, die Stadt Mügeln, das Regionalmanagement Leipziger Muldenland sowie die Obstland Dürrweitzschen AG. Nach Abschluss des Projektes wird die Obstland-Radroute die erste Genussroute und das erste interaktive Erlebnisangebot des Geoparks Porphyrland sein.“

Von Kai-Uwe Brandt