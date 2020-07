Fragezeichen hinter Anrechtsreihe des Leipziger Symphonieorchesters

Böhlen/Borna

Die Programme lesen sich für Liebhaber klassischer Klänge eins schöner als das andere. „Romantik pur“ ist der Auftakt zur Anrechtsreihe des Leipziger Symphonieorchesters (LSO) in der neuen Saison am 18., 19. und 20. September überschrieben, und dahinter verbirgt sich neben Werken von Antonin Dvorak auch die Erste Sinfonie von Johannes Brahms. Ein durchaus monumentales Werk, das eine große Besetzung verlangt. Die ist beim LSO etwa 40 Musiker stark.

Und deshalb scheint es zumindest aus heutiger Sicht nicht garantiert, ob die Konzerte unter Pandemiebedingungen überhaupt stattfinden können, im Gegensatz zum Abend mit Filmmusik kürzlich auf dem Bornaer Volksplatz.

Corona-Regeln funktionieren in Borna nicht

„Im Bornaer Stadtkulturhaus und im Lindensaal in Markkleeberg funktioniert das nach den jetzigen Regeln nicht“, sagt Hans-Ulrich Zschoch, scheidender LSO-Manager. Im Böhlener Kulturhaus, dem dritten Ort der Anrechtskonzerte, ist es zumindest sehr fraglich. Dort gab es kürzlich eine Orchesterprobe mit Studenten der Musikhochschule Leipzig, ein Werkstattkonzert, das aber nur möglich war, weil sich die Musiker ausgesprochen unkonventionell aufstellten: Sie saßen mit dem Rücken zu den Besucherreihen, was freilich in einem normalen Konzert nicht geht.

Reise ins Ungewisse

Für Zschoch sind die geplanten Anrechtskonzerte deshalb „eine Reise ins Ungewisse“. Auf die Bühne im Bornaer Stadtkulturhaus passen unter Einhaltung der gängigen Abstandsregeln maximal 15 Musiker. Ein Konzert, wie es in der Anrechtsreihe im November anlässlich des 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven mit dem früheren Chefdirigenten und Gewandhauskonzertmeister Frank Michael Erben sowie dem bekannten Pianisten Alfredo Perl geplant ist, wäre mit dieser Besetzung undenkbar. Zschoch: „Schon der Flügel misst ja 2,40 Meter.“

Fragezeichen auch über der Beethoven-Messe in Wurzen

Dabei stehen nicht nur hinter den Anrechtskonzerten große Fragezeichen. Vorgesehen ist auch die Aufführung der Messe in C-Dur von Beethoven in Wurzen und Grimma. Ein Werk, das vor allem für den Chor einen gewaltigen Vorlauf voraussetzt, um es einzustudieren. Derzeit allerdings haben die meisten Chöre coronahalber zwangsweise Probenpause. Das gilt auch für die Pläne, das Weihnachtsoratorium im Dezember in kleineren Kirchen aufzuführen.

