Frau und zwei Kinder bei Unfall in der Nähe von Wurzen schwer verletzt

Wurzen

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagmittag gegen 12 Uhr auf der Staatsstraße 11 zwischen Oelschütz und Wurzen am Abzweig nach Nemt. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, befuhr eine 40-jährige Frau mit ihren zwei 14- und 10-jährigen Kindern in einem silbernen Daihatsu die S11 von Oelschütz in Richtung Wurzen. Die 54-jährige Fahrerin eines schwarzen Ford Fiesta wollte von Richtung Nemt nach links in Richtung Oelschütz abbiegen, als sie den Daihatsu übersah. Es kam zum Zusammenstoß.

Alle drei Insassen ins Krankenhaus eingeliefert

Die 40-jährige Fahrerin kam mit ihren Kindern nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Alle drei Insassen wurden schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber musste zur Unglücksstelle kommen. Die Fahrerin des Ford Fiesta blieb unverletzt.

Feuerwehr bindet Öl und Benzin

Der Daihatsu musste abgeschleppt werden. Mehrere Feuerwehrleuten nahmen ausgelaufene Betriebsmittel auf und sicherten die Unfallstelle ab. Der Unfalldienst der Polizeidirektion Leipzig hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Die S11 war für mehr als zwei Stunden voll gesperrt.

Von LVZ/Lausitznews